«Шумбутский лес – настоящая тайга»: чем завлекал бизнес глава Рыбной Слободы

Глава Рыбно-Слободского района презентовал бизнесу потенциал территории, в которую мало вкладываются – всего 1,3 млрд рублей инвестиций за прошлый год. Свободные ниши Радик Ислямов разглядел в туризме и звал инвесторов в гости, чтобы они взглянули на район свежим взглядом. Подробнее – в репортаже «Татар-информа» с «Муниципального часа».





Радик Ислямов: «У нас все красиво, все хорошо, но почему-то мы где-то в хвосте инвестиционного рейтинга»

Фото: пресс-служба АИР

Рыбно-Слободский район в аутсайдерах рейтинга инвестпривлекательности среди районов Татарстана

«Талия Ильгизовна [Минуллина] уже сказала, что у нас все красиво, все хорошо, но почему-то мы где-то в хвосте инвестиционного рейтинга. В двух словах попытаюсь рассказать, что у нас есть. Возможно, мы не видим [свои инвестиционные ниши], а вы увидите. Приглашаю в район, чтобы увидеть на месте, а не со слайдов», – приглашал на «Муниципальном часе» глава Рыбно-Слободского района Радик Ислямов.

За прошлый год валовой территориальный продукт района составил 9,5 млрд рублей, при этом объем инвестиций – 1,3 млрд. При этом Рыбная Слобода среди аутсайдеров в рейтинге инвестпривлекательности районов Татарстана.

Но Ислямов на «Муниципальном часе» заманивал инвесторов выгодным географическим положением: до федеральных трасс М12 и Казань – Оренбург по 25 км, до Международного аэропорта «Казань» – 80 км, до столицы Татарстана – 90 км. Береговая линия – 85 км с тремя причалами, а леса занимают 26% площади района.

«Шумбутский лес – настоящая тайга. Каких только сортов хвои там нет!» – рекламировал Ислямов.

При «Дикой ферме» с оленями в этом году откроется глэмпинг

Больше всего инвестиционных ниш глава Рыбно-Слободского района презентовал в туристической отрасли, хотя району объективно не хватает крупных промпредприятий, поэтому 350 местных жителей работают вахтовым методом.

Туристам Рыбно-Слободский район знаком по экопарку «Дикая ферма», где проживают пятнистые олени, алтайские маралы и дикие кролики. В 2024 году это место посетили 15 тыс. туристов. Добраться из Казани туда можно трансфером на микроавтобусе или автобусе в зависимости от количества желающих.

В этом году при ферме хотят открыть глэмпинг «Ольха», который состоит из семи домиков формата А-frame круглогодичного проживания на 36 мест. Их инвестор уже построил, рассказал глава района. Сейчас благоустраивается территория.

Платные рыбалки и аэрогородок для частных самолетов

Владелец «Дикой фермы» с оленями пробует себя в качестве инвестора в новом проекте. Он задумал построить рыбацкую деревню «КамаЛэнд» с платной рыбалкой. Территориально это будет находиться справа от аэрогородка «Масловка». Ислямов считает, что два таких проекта могут дать интересный симбиоз.

«Как быстро сделаем, пока не знаю, но будем стараться», – заверил глава района.

Похожий проект – база отдыха «Рыбная слобода», где другой инвестор хочет проводить всероссийские рыболовно-спортивные мероприятия. Объем вложений оценивается в 300 млн рублей, будет создано 40 рабочих мест. Сейчас идет работа по земельным участкам, пояснил Ислямов.

Вышеназванный аэрогородок «Масловка» был представлен Раису Татарстана Рустаму Минниханову на заседании Инвестиционного совета республики еще в 2020 году. В проект уже вложено 81,5 млн рублей. Ислямов рассказал, что проведены инженерные коммуникации, появилась грунтовая взлетно-посадочная полоса и построен один ангар. Ожидается, что здесь смогут останавливаться до 30 самолетов малой авиации.

Советы Талии Минуллиной

Больше всего глава района рекламировал свободный участок под туристический комплекс на 48 га в пгт Рыбная Слобода. Территория находится прямо на берегу, поэтому можно адаптировать даже под яхт-клуб. Глава Агентства инвестразвития РТ Талия Минуллина поинтересовалась, какая там местность. Ответ был: 20% равнина, потом холмики, потом снова равнина.

«Бывают проекты, которые вписываются в природный ландшафт. Архитекторы сейчас и на это способны, можно разные варианты рассмотреть», – рекомендовала Минуллина.

К территории есть несколько подъездов, дороги асфальтовые, коммуникации есть.

«В таком месте главное – найти первого Буратино, который закопает свои деньги. Если один якорный резидент появляется, он притянет остальных», – считает глава АИРа.

Она добавила, что нет ни одной рекреационной зоны – территории, предназначенной для создания объектов отдыха. «Может, в эту сторону подумать?» – намекнула Минуллина главе. Ислямов, судя по всему, готов рассматривать все варианты, лишь бы инвесторы шли и вкладывались.

Еще глава Рыбно-Слободского района рассказал, что на территории района есть лечебная грязь, которую когда-то возили в Лениногорский район, в санаторий «Бакирово». Теперь санаторию она не нужна – нашли свою.

«Грязь у нас есть, санаторий свой можно построить», – считает Ислямов.

Рыбно-Слободский молочный комбинат за 1,5 млрд рублей хотят запустить в следующем году

«В 2026 году планируем запустить крупное по нашим меркам предприятие. Рыбно-Слободский молочный комбинат с мощностью переработки 300 тонн молока в сутки», – анонсировал глава района.

Детали проекта раскрыл представитель комбината, предприниматель Ленар Сафин. Ключевыми поставщиками сырья станут преимущественно производители молока из Татарстана. Из него будут делать твердые и полутвердые сыры, плавленый сыр, сливочное масло.

«В части реализации мы нацелены на развитие как оптовых, так и сетевых продаж по всей России, а также планируем наладить экспортные поставки в страны СНГ, такие как Казахстан, Узбекистан и Армения», – поделился планами Сафин.

Объем инвестиций в проект составляет 1,5 млрд рублей, из которых уже вложено более 920 млн рублей. В настоящее время идет активная фаза строительства, приемка заказанного оборудования и подбор подрядчиков по монтажу и настройке оборудования. На предприятии планируется создать более 200 рабочих мест.

Запуск производства планируется в первом квартале 2026 года. Следующим этапом развития предприятия инвестор видит расфасовку сыра в потребительскую упаковку по 200-400 граммов и развитие собственного бренда с выходом на полки основных сетевых игроков рынка: «Пятерочка», «Магнит», «Лента», «Ашан».

Как Минуллина главу Рыбно-Слободского района в пример другим главам приводила

Глава района рассказал еще об одном «молочном» проекте – строительстве фермы на 1024 головы, инвестиции в которую составят 790 млн рублей. Переговоры об этом молочном комплексе с инвестором начались в феврале, а уже в первом квартале 2026 года ферму могут запустить. Минуллина похвалила Ислямова за столь оперативную работу.

Талия Минуллина: «Радик Рамисович организовал работу в районе, и буквально за полгода привели участок в соответствие, внесли изменения в генплан. Вот можно же выстраивать работу!» Фото: пресс-служба АИР

«Не буду называть пофамильно глав районов, но есть такие, кто по два года переводит земельный участок. По полтора, по два года. Ну куда это годится? Ну так же невозможно, никакой инвестор не дождется. Вот конкретный пример: Радик Рамисович организовал работу в районе, и буквально за полгода привели участок в соответствие, внесли изменения в генплан. Вот можно же выстраивать работу!» – привела Ислямова в пример руководитель АИРа.

Но глава Рыбно-Слободского района признал: увы, не везде так гладко идет работа с инвестором, с переводом земельных участков. «Есть проекты, где буксуем», – добавил он.

Самый крупный сервисный центр для грузовиков и пуховые платки

В Рыбно-Слободском районе может разместиться станция технического обслуживания (СТО) для грузовиков рядом с М7. Проект реализует «Нео Транс» на месте старой базы «Каздорстроя».

«Пока они чуть просели, потому что в транспортной отрасли передряги, но инвестор оптимизма не теряет и говорит, что проект добьет», – пояснил Ислямов.

На первом этапе вложения составят 500 млн рублей, будет создано 250 рабочих мест. Если проект запустят, то это будет самый крупный сервисный центр для грузовиков в России.

Талия Минуллина отметила, что глава в докладе не упомянул знаменитые шали в Рыбной Слободе, которые делали из овечьей шерсти и кроличьего пуха. Это уникальная история, национальная идентичность, отметила руководитель агентства. «Может, подумать в эту сторону, раз есть база и история», – предложила она Ислямову.

«У нас ничем не хуже оренбургских шалей, а где-то и лучше. Потенциал есть, идея состоятельная», – отреагировал он.

Уже два года подряд в Рыбной Слободе проводился Республиканский фестиваль женского народного промысла «Бистә шәле». В этом году его тоже хотят сделать.

«Могу заверить, что с каждым инвестором лично готов встретиться и лично пройти ногами земельные участки», – подытожил Ислямов и вновь позвал заинтересованных в Рыбно-Слободский район.