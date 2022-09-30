Шум, курение и мусор: что раздражает казанцев в соседях

Каждого третьего жителя многоквартирного дома в Казани раздражают соседи, 43% предпочитают с ними дружить. Таковы данные опроса, проведенного SuperJob.ru.

«33% казанцев признались, что их раздражают соседи по многоквартирному дому, большинство же относится к ним спокойно. Дружат с соседями 43% казанцев. Причем с увеличением возраста опрошенных среди них растет как число тех, кто испытывает неудобство от соседства, так и число тех, кто приятельствует с другими жильцами своего дома», – сказано в сообщении.

Как выяснилось, главным раздражающим фактором в многоквартирных домах служит шум. На втором месте — курение в подъезде, а на третьем — мусор. Неудобства создает и ремонт в других квартирах, а также сопровождающие его шум и грязь.

При этом лишь немногие намерены вступать в конфликт с соседями: 7 из 10 казанцев никак не борются с людьми, причиняющими им неудобства. Те же, чьи соседи «перешли все рамки приличия», чаще всего стараются действовать через общение или жалуются в ЖЭУ.