Султан Хазрат рассказал татарстанцам, как правильно говорить с детьми о религии

Как правильно говорить с ребенком на тему религии, рассказал Султан хазрат Мурадимов в прямом эфире на тему «Размышления о жизни и смерти в контексте религиозных конфессий».

«Не лишайте ребенка права выбора. Постарайтесь прочитать между строк, что он хочет сказать,

отрицая Бога. Возможно, ему просто не хватает внимания. Кто-то красит волосы в яркие цвета,

надевает яркую одежду или другими способами пытается привлечь к себе внимание. А дети,

которым с детства твердили, что надо верить в Бога, причем через силу, без любви, начинают его

отрицать», – объяснил Султан Хазрат.

По его словам, часто дети или подростки, переживая тяжелую ситуацию в жизни, начинают искать виноватого и находят его в Боге. Дети бывают категоричны в своих суждениях, они делят мир на черное и белое. Задача

родителей – на собственном примере показать им, как правильно принять эту ситуацию и найти в Боге не виновника, а опору.

«Ребенок – это зеркало. Что бы ты ни говорил в зеркало – оно не слышит, а когда показываешь –

тут же все отражает: и плохое, и хорошее. Если хотите, чтобы ваши дети духовно развивались –

будьте духовными сами», – сказал Султан Хазрат.