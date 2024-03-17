Султан хазрат Мурадимов: Мое самое большое счастье - моя жена

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Имам-хатыб казанской мечети «Рамазан» Султан хазрат Мурадимов вместе с женой Дилярой принял участие в онлайн-марафоне «Всей семьей на выборы» на канале ТНВ. Супруги рассказали, как они познакомились, как занимаются воспитанием детей в своей семье.

«Мое самое большое счастье - это моя жена. Наш Пророк говорил: «Самое большое счастье мужчины - достойная во всех отношениях и религиозная жена». Хвала Всевышнему, встретил такую девушку, и она стала моей спутницей жизни. Аллах нам дал возможность стать родителями четверых детей», – рассказал Султан хазрат Мурадимов.

По его словам, их союз был предопределен судьбой.

«Мы встретились прямо у порога мечети. Я тогда призадумался и не заметил, как навстречу кто-то идет. Мы буквально ударились головами. Я извинился и посмотрел на нее - и увидел красивую девушку. Она тоже извинилась, опустила глаза и пошла дальше. Потом мы узнали - нас еще до этого хотели познакомить. Но Всевышний познакомил нас даже раньше. Сегодня мы счастливые муж и жена, давшие жизнь четверым детям», – рассказал гость студии.

В семье Мурадимовых растут два мальчика и две девочки: Латифа, Рамазан, Раян, Халима. Диляра Мурадымова подчеркнула, что воспитанием детей в семье должны заниматься и папа, и мама.

«Мы все делаем вместе. Он утром отвозит детей в садик, школу. Вечером я всех забираю. В воспитании детей должны участвовать оба супруга. Потому что у каждого из них своя роль. Отец дает мальчикам мужское воспитание, мать - материнское воспитание девочкам. Дети должны расти в любви и ласке», – уверена она.

Султан хазрат добавил, что семейные пары не должны бояться стать многодетными.

«В наших краях говорят - один ребенок это еще не ребенок, двое - половина ребенка, а трое детей - это уже один полноценный ребенок. Я раньше этого не понимал. С первым ребенком труднее всего. Мы около малыша ходили на цыпочках. Со вторым ребенком уже так не получается. Когда рождаются третий, четвертый ребенок, первые дети уже начинают помогать в воспитании. Даже игрушек не надо. Старшая дочь укладывает младшую, сын готов помочь покормить малыша. Так они учатся проявлять заботу, быть добрыми», – поделился глава семьи на онлайн-марафоне.

Энже Габдуллина