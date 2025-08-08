news_header_top
Общество 8 августа 2025 15:41

Султан Ибрагим передал Рустаму Минниханову теплые слова Путина о Татарстане

Король Малайзии Ибрагим Искандар на встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым поделился словами Президента России Владимира Путина о Татарстане. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В первую очередь, лидер Малайзии поблагодарил Россию и Татарстан за гостеприимство и теплый прием, которые ему оказывают. Ибрагим Искандар добавил, что ранее у него состоялась «дружественная и конструктивная» встреча с Владимиром Путиным.

«Он очень высоко отзывался о Республике Татарстан, говорил о природной красоте и достижениях вашего региона в технологиях и инновациях», – поделился Король Малайзии.

Султан Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой

#Малайзия #Рустам Минниханов #Владимир Путин
