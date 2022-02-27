Султан Габаши - утраченный бриллиант татарской культуры

Удивительна судьба Султана Габаши, которому суждено было стать в полном смысле слова первопроходцем, знаковой фигурой для своего времени. Эпоха бурных социальных потрясений наложила на его жизнь свой отпечаток, наполнив её трудностями и свершениями, радостями и печалями... О жизни первого татарского композитора читайте в материале журнала «Казань».

Султан Хасанович Габаши — первый татарский композитор, музыкально-общественный деятель

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Султан Хасанович Габаши — первый татарский композитор, музыкально-общественный деятель. Сын муллы, почти не имеющий музыкального образования (помимо частных уроков игры на фортепиано), он стал автором первых татарских романсов, инструментальных пьес, мелодекламаций, музыкальных спектаклей и даже опер. Проявил себя и как исполнитель, композитор и дирижёр, фольклорист, педагог и организатор музыкальных коллективов.

Родился Султан-Ахмед Габаши 1 мая 1891 года в деревне Малый Сулабаш нынешнего Высокогорского района Респуб­лики Татарстан. Его отец — Хасангата Мухаммед улы Габаши (1863–1936) был видным религиозным и общественным деятелем своего времени. Султан Габаши учился в лучших татарских медресе — «Усмания» и «Галия» в Уфе, затем в казанском медресе «Мухаммадия». Сдав экзамен в Уфимском магометанском собрании, получил право занять должность высшего магометанского духовного лица — имама‑хатиба мудариса. В Уфе же Габаши окончил реальное училище и, окончательно переехав в Казань, в 1915 году поступил на юридический факультет Казанского университета, откуда со второго курса был призван в армию.

Прорыв «Зулейхи»

Свою музыкальную деятельность Султан Габаши начал в 1909 году с участия в музыкально-литературных вечерах в Уфе, довольно скоро он сделался известным музыкантом. Его имя постоянно появлялось на афишах и на страницах газет. В Казани творческий потенциал Габаши раскрылся с новой силой. Он становится постоянным участником музыкально-литературных вечеров «Восточного клуба» («Шарык клубы») Казани — центра культурной жизни татарской интеллигенции.

В 1917 году труппой «Сайяр» была поставлена историческая драма Гаяза Исхаки «Зулейха». Впервые в истории национального театра для спектакля была специально написана музыка. Руководитель коллектива и режиссёр Габдулла Кариев заказал её Султану Габаши за год до самой постановки. Можно сказать, что этот спектакль стал в татарской культуре первым опытом сознательного сотворчества драматурга, режиссёра и композитора. Этот факт отметили почти все газеты, назвав его «новым явлением в татарском искусстве». Затем один за другим на сцене появились новые спектакли с оригинальной музыкой Султана Габаши — «Тагир и Зухра» Ф. Бурнаша, «Буз егет» К. Рахима, «Фатхулла хазрет» Ф. Амирхана, «Юсуф и Зулейха», «Шах Габбас», «Лейла и Меджнун» К. Амири, «Сак-Сок» А. Сагиди и другие.

«Сания» и «Эшче»

Султан Габаши стал одним из авторов (в соавторстве с Газизом Альмухаметовым и Василием Виноградовым) первых татарских опер «Сания» (1925) и «Эшче» («Рабочий», 1930). Создание национальной оперы явилось «маркером» возросшего уровня национальной культуры, вхождения её в общемировой художественный процесс.

Афиша оперы «Сания»

Материалы о «Сание» были опубликованы в Берлинском музыкальном еженедельнике (№ 51‑52 за 1925 год) и журнале Итальянского восточно-европейского института (30. 10. 1925). Клавир оперы и фотографии авторов и исполнителей демонстрировались на международной выставке во Франкфурте-на-Майне. Опера «Эшче» была показана в Москве на всесоюзной Олимпиаде театров и искусств народов СССР.

Первые татарские оперы с успехом шли на сцене в течение нескольких сезонов. Они продемонстрировали возможность создания оперного спектакля на основе синтеза национальных традиций и классических форм европейской оперы, открыв тем самым путь последующим операм татарских композиторов.

Примечательно, что Султан Габаши участвовал в создании первых татарских опер не только как автор музыки. Композитор и сам исполнил в опере «Сания» одну из ролей. Сохранилась его фотография в гриме и сценическом костюме. Активное участие в постановках приняли учащиеся и выпускники Казанского восточного музыкального техникума, в котором Султан Габаши преподавал. Можно сказать, что в качестве исполнителей (хор, оркестр и некоторые певцы-солисты) выступили и его ученики.

Создатели и участники оперы «Сания». 1925

В поисках сокровищ

Важной частью творческой деятельности Султана Габаши была работа музыканта-фольклориста. Ещё в 1910 году он начал собирать татарские народные песни, заложившие основу составленного им сборника народной музыки «Национальные мелодии. Тюрко-татарские песни». Современные музыковеды отмечают, что уровень музыкально-этнографических работ Султана Габаши был довольно высоким, он хорошо знал народные традиции, историю татар, основы классического исламского искусства; умел работать с источниками на русском, арабском, персидском и турецком языках.

Изгнание

В тридцатые годы началась травля композитора. Причиной послужили и социальное происхождение, и активная дореволюционная деятельность, и бережное отношение к национальным музыкальным традициям. Султана Габаши обвинили в противодействии новой пролетарской культуре и отстранили от активной общественной и педагогической деятельности. В результате, весной 1932 года он по приглашению своего друга Газиза Альмухаметова переезжает в Уфу.

Башкирский период жизни композитора был отмечен новым творческим взлётом, активной педагогической и общественной деятельностью. Он писал музыку, руководил различными хоровыми коллективами, вёл научную работу в Башкирском НИИ национальной культуры и в Управлении по делам искусств при Совете народных комиссаров БАССР, где заведовал кабинетом музыкального фольклора, преподавал в Уфимском музыкальном училище, участвовал в создании Союза композиторов Башкирии.

В конце тридцатых годов почти одновременно в Казани и Уфе поднимался вопрос о возобновлении опер «Сания» и «Эшче». Окрылённый надеждой, Султан Габаши вёл активную переписку со своим соавтором композитором Василием Виноградовым о новых редакциях опер. Однако этим планам не суждено было осуществиться.

Султан Габаши и Газиз Альмухаметов Фото: из архива ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ

Начавшаяся война и высылка композитора из Уфы привели вскоре к трагическому финалу жизни Султана Габаши. С 1941 года он работал учителем в Челкаковской средней школе Бураевского района. Умер композитор 8 января 1942 года, находясь на тяжёлых лесозаготовительных работах, похоронен в Челкаково.

С надеждой на ренессанс

Восстановление доброго имени Султана Габаши произошло не сразу. О нём стали вспоминать только после ХХ съезда КПСС и разоблачения культа личности. Многое из его творческого наследия было безвозвратно утеряно, что-то «ушло в народ» и бытует без указания авторства. Но те произведения, которые, несмотря ни на что, сохранили свою популярность, свидетельствуют о действительно большом таланте. Это трагичная и проникновенная ария Нигмата из оперы «Эшче», знаменитый романс «Кукушка», долгое время бывший визитной карточкой Государственного ансамбля песни и танца РТ. Очевидно, заслуживают внимания и другие мелодии композитора, но для того, чтобы вернуть их слушателям, требуются определённые усилия.

В 1991 году, к столетнему юбилею Султана Габаши, был подготовлен концерт из его произведений, который транслировался по радио и телевидению. К сожалению, записей для архива, похоже, сделано не было. Во всяком случае, их не слышно. Музыка Султана Габаши в обработке Фуата Абубакирова прозвучала в спектакле ТГАТ имени Г. Камала «Зулейха», поставленном Празатом Исанбетом в 1992 году. Некоторые мелодии можно услышать в документальном фильме Салавата Юзеева «Мы не исчезнем», посвящённом династии Габаши. Два прекрасных варианта исполнения романса «Кукушка» трогательно и оригинально представлены в спектакле «Альфия» Татарского государственного театра кукол «Экият». На шестом фестивале татарской музыки «Мирас» лауреат премии имени Мусы Джалиля Ильяс Камал в качестве музыкального подношения к 130-летию Султана Габаши представил свою обработку его «Кукушки» для симфонического оркестра. В исполнении Алины Каримовой романс прозвучал утончённо и свежо. Всё это радует, но хотелось бы большего. Творческое наследие Султана Габаши, беззаветно служившего родной культуре, безусловно, заслуживает внимания и бережного отношения.

Материал подготовила Айгуль Салихова для журнала «Казань»