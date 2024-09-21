Сулейманова рассказала, как Татарстан помогает в восстановлении новых регионов РФ

Руководитель представительства ТНВ в новых регионах России Алина Сулейманова рассказала, как Татарстан помогает в восстановлении новых российских территорий. Напомним, что сегодня – это одна из главных задач, которая сейчас реализуется при активной поддержке субъектов федерации.

«Задача, которая стоит перед представительством ТНВ - рассказывать о людях, которые, несмотря на возможные вражеские провокации, под открытым небом продолжают ремонтировать, строить и наполнять жизнью города ЛНР. Такой мы видели свою цель с самого начала, такой мы видим ее и сейчас», - говорит спикер, выступая на форуме современной журналистики «Вся Россия» в Сочи.

Она отметила, что жизнь всегда вносит свои коррективы, и работа ТНВ – это уже чуть больше, чем просто делать ТВ.

«Репортажи представительства ТНВ выходят в эфир не только в Казани или в Москве, но и в эфире в Луганской Народной Республики при поддержке телеканала «Луганск 24». Наши герои - уже не только татарстанские строители, волонтеры и медики, но и жители подшефных городов. Они видят себя на привычной 21-ой кнопке в ЛНР. И эти эфиры делают нас еще ближе и дают веру и надежду жителям братских городов в то, что вместе у нас все получится!», - поделилась Сулейманова.

Так, за короткое время были восстановлены объекты социальной инфраструктуры: «Лисичанская центральная городская многопрофильная больница», три общеобразовательных школы, два здания МФЦ, водопровод в жилых домах.

«Все это делается силами специалистов из Татарстана, которые ежедневно работают под обстрелами,» - резюмировала спикер.

фото и видео предоставила Алина Сулейманова