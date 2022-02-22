Сулейманов: Хотим провести киберспортивный турнир в Казани без игр, связанных с насилием

В международном выставочном центре «Казань Экспо» с 21 по 24 сентября пройдет международный киберспортивный турнир. Он станет одним из мероприятий, проводимых в Казани как молодежной столице исламского мира. Дисциплины еще не определены, но планируется, что они не будут связаны с насилием. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Для нас сейчас основная задача — это подобрать дисциплины. Мы очень аккуратно подходим к этому вопросу. Есть примеры дисциплин, не связанных с насилием. Думаем, что чемпионат сможет привлечь новую молодежную аудиторию к мероприятиям. Потому что это будут не только участники, но и болельщики», — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, одним из спортивных мероприятий, которые пройдут в Казани из-за ее статуса молодежной столицы исламского мира 2022 года, станут скачки 30 августа, в которых поучаствуют жокеи из стран Организации исламского сотрудничества.