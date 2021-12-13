В Минмолодежи рассказали, как предприятия могут привлечь молодых специалистов

Чтобы привлечь молодых специалистов, предприятия должны выстроить образ модного, современного, умного человека труда на их производстве. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Сформировать устойчивый интерес молодых специалистов крайне сложно. Это можно сделать только на личном примере и популяризации конкретных людей, которые связаны с предприятием. Если будет классный, модный, современный, умный образ человека труда, тогда это можно достичь», — отметил спикер.

По его словам, эта задача для предприятий очень сложная, но необходимая для экономического развития республики. Поэтому самые удачные практики от крупных компаний Татарстана нужно распространять на другие производства.