Сулейманов рассказал, что включит в себя программа поддержки молодых ученых в Татарстане

Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым поставлена задача разработать программу поддержки ученых «Научная молодежь». Сейчас идет ее разработка. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Она будет включать в себя три основных блока. Первый связан непосредственно с популяризацией науки среди молодежи, второй связан с поддержкой научного творчества и разработок, а третий — с социальным обеспечением научной молодежи, чтобы заниматься наукой стало ещё более престижно и выгодно», — отметил собеседник.

При этом к осени этого года в Татарстане планируют разработать еще и стратегию научно-технического развития на ближайшие 10 лет, добавил помощник Президента Татарстана Альберт Гильмутдинов.