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Общество
17 декабря 2022  18:40
Арсений Каримов

Сулейманов прокомментировал возможность возглавить движение детей и молодежи в РТ

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Министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов заявил, что преждевременно говорить о его назначении на пост руководителя регионального отделения Всероссийского движения детей и молодежи. Он отметил, что кто бы ни встал во главе организации, перед ним будут стоять масштабные задачи. 

«Комментировать преждевременно. Могу сказать одно – кто бы им ни стал, задача будет стоять масштабная. У движения в каждом районе появятся закрепленные люди. Участниками движения будут молодежь и дети с самого раннего возраста», – сказал глава Минмолодежи. 

Он подчеркнул, что главная роль – «создание условий для формирования ценностных ориентаций и личностного развития детей и молодежи».

«Движение несомненно усилит работу действующих детских и молодежных организаций, взаимодействие образовательных организаций, учреждений молодежной политики, культуры и спорта», – считает Сулейманов.

Ранее в СМИ появилась информация, что основным претендентом на пост руководителя татарстанского отделения Всероссийского движения детей и молодежи является глава Минмолодежи РТ. 

 

#сулейманов тимур
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