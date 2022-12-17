Сулейманов прокомментировал возможность возглавить движение детей и молодежи в РТ

Министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов заявил, что преждевременно говорить о его назначении на пост руководителя регионального отделения Всероссийского движения детей и молодежи. Он отметил, что кто бы ни встал во главе организации, перед ним будут стоять масштабные задачи.

«Комментировать преждевременно. Могу сказать одно – кто бы им ни стал, задача будет стоять масштабная. У движения в каждом районе появятся закрепленные люди. Участниками движения будут молодежь и дети с самого раннего возраста», – сказал глава Минмолодежи.

Он подчеркнул, что главная роль – «создание условий для формирования ценностных ориентаций и личностного развития детей и молодежи».

«Движение несомненно усилит работу действующих детских и молодежных организаций, взаимодействие образовательных организаций, учреждений молодежной политики, культуры и спорта», – считает Сулейманов.

Ранее в СМИ появилась информация, что основным претендентом на пост руководителя татарстанского отделения Всероссийского движения детей и молодежи является глава Минмолодежи РТ.