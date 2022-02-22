Сулейманов представил логотип Казани как Молодежной столицы ОИС

Символами Казани как молодежной столицы исламского мира стала башня Сююмбике, Центр семьи «Казан» и традиционный полумесяц. Также на логотипе изображен человек на скейтборде. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

«Мы постарались сделать логотип молодежным и узнаваемым. На нем изображены башня Сююмбике, Центр семьи „Казан“, а также молодой человек на скейтборде и главный символ ислама — полумесяц», — сообщил министр.

Для логотипа выбраны яркие молодежные цвета, с использованием которых выполнены национальные татарские узоры. А человек на скейтборде символизирует молодежный драйв, присущий Казани и Татарстану, заключил глава Минмолодежи РТ.