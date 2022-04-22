Сулейманов предложил определять поставщиков продуктов для лагерей через Госзакупки РТ

Для того, чтобы ускорить процедуру определения поставщиков продуктов для детских лагерей Татарстана, нужно перенести ее с сайта Госзакупок РФ на республиканский портал. С таким предложением выступил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Такая процедура на сайте Госзакупок РФ занимает до 40 дней в соответствии с действующим законодательством. В случае, если возникла необходимость разорвать контракт, то новый можно будет заключить только через такой большой промежуток времени. Если мы говорим о республиканском сайте, то на это может уйти до пяти дней», — пояснил министр.

Он подчеркнул, что еще одним преимуществом при такой закупке станет более низкая цена и высокое качество, чем в среднем по России.

По словам министра, документ об изменении системы закупок для детских лагерей Татарстана уже находится на межведомственном согласовании.