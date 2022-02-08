Сулейманов: Ожидаем рост инвестиций из стран ОИС для молодежных проектов Татарстана

В ближайшие годы Татарстан будет более масштабно сотрудничать со странами ОИС. Так, на KazanSummit традиционно проходит форум молодых предпринимателей, на котором молодые стартаперы привлекают внимание инвесторов. Но в дальнейшем подобное сотрудничество планируют расширить, причем не только в бизнес-сфере, но и многих других. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Хотелось бы, чтобы инвестиций из стран ОИС в проекты, созданные в Татарстане, было больше. Нас очень интересуют вопросы бизнес-сотрудничества. Также мы хотим расширять сотрудничество и в других сферах: и культура, и творчество, и наука. Там есть серьезная почва для появления совместных проектов», — отметил спикер.

Напомним, что Казань была выбрана молодежной столицей стран ОИС, несмотря на то, что Россия в организации является только наблюдателем.