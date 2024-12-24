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Сулейманов объяснил, почему не получилось запустить детскую банковскую карту
Проект детской банковской карты встал на паузу из-за нового круга согласования с главным коммерческим партнёром. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.
«Мы в этом году хотели запустить специальную карту для детей и подростков со своей системой лояльности. Таким образом, мы бы прокачали тему финансовой грамотности. Проект полностью готов с нашей стороны, уже даже изготовлены первые 10 тыс. карт. Но мы ушли на дополнительный круг согласования с главным коммерческим партнёром, из-за этого притормозили», – пояснил собеседник информагентства.
При этом проект не отменили, он все так же готов к запуску. Тем не менее Сулейманов не стал называть конкретные сроки потому что многое зависит именно от коммерческого партнёра.
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