Сулейманов об обращении Раиса РТ: Минниханов особенно отметил роль «Движения первых»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем обращении к Государственному Совету РТ уделил особое внимание патриотическому воспитанию молодежи и выделил роль «Движения первых» в решении этой задачи. Таким мнением с «Татар-информом» поделился помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«Отдельные задачи в послании Раиса Татарстана были связаны с „Движением первых" в нашей республике и его ролью в гармоничном развитии детей и молодежи на основе традиционных семейных ценностей», — отметил собеседник агентства.

Сулейманов подчеркнул, что отдельным поручением Минниханова стало требование к отсутствию формализма в процессе воспитания подрастающего поколения на всех уровнях — начиная с детского сада и школьной скамьи.