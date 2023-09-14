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Сулейманов об обращении Раиса РТ: Минниханов особенно отметил роль «Движения первых»
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем обращении к Государственному Совету РТ уделил особое внимание патриотическому воспитанию молодежи и выделил роль «Движения первых» в решении этой задачи. Таким мнением с «Татар-информом» поделился помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.
«Отдельные задачи в послании Раиса Татарстана были связаны с „Движением первых" в нашей республике и его ролью в гармоничном развитии детей и молодежи на основе традиционных семейных ценностей», — отметил собеседник агентства.
Сулейманов подчеркнул, что отдельным поручением Минниханова стало требование к отсутствию формализма в процессе воспитания подрастающего поколения на всех уровнях — начиная с детского сада и школьной скамьи.
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