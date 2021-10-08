Сулейманов о послании Президента РТ: Любой пункт будет непосредственно связан с молодежью

Любой пункт послания Президента РТ Госсовету республики так или иначе затронет молодежь, потому что она должна быть задействована в развитии Татарстана. Таким мнением с корреспондентом ИА «Татар-информ» поделился министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Вопросы, которые касаются молодежи, — они сквозные. Каждый пункт послания, какой бы отрасли ни касался, относится и к молодежи, потому что она должна быть вовлечена во все вопросы, которые связаны с социально-экономическим развитием Татарстана», — отметил он

При этом Сулейманов подчеркнул, что исходя из послания будет сформирован и план работы для Минмолодежи РТ, в том числе и по взаимодействию с другими ведомствами.