Сулейманов напомнил о возможности получить соципотеку под 7% для молодых семей в РТ

В Татарстане продолжает работать программа социальной ипотеки для молодых семей. В ней уже участвуют около 1,7 тыс. семей, более 1 тыс. получили жилье. Согласно условиям программы, ипотечный кредит выдается под 7% годовых. Об этом во время прямого эфира портала «Объясняем. Республика Татарстан» рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Вопрос обеспечения жильем молодежи — один из самых актуальных. Одна из самых популярных программ в Татарстане в этом контексте — соципотека для молодых семей. Уже более 1,7 тыс. семей заявились, свыше 1 тыс. стали обладателями жилья. К концу этого года мы рассчитываем, что заявятся уже более 2 тыс.», — заявил Сулейманов.

Для участия в программе одному из членов семьи должно быть не более 35 лет, при этом не имеет значения, в бюджетной сфере работают члены семьи или нет. Вместе с тем на одного члена семьи должно приходиться не более 18 кв. метров уже имеющегося жилья. Также необходимо внести первоначальный взнос в 10%, пояснил министр.

Кроме того, продолжает работу федеральная программа «Обеспечение жильем молодых семей». По ней можно получить поддержку в размере до 35% стоимости жилья, но не более 2,5 млн рублей.