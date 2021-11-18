Сулейманов: МЦ «Волга» не перейдет к ПГАФКСиТ и останется в отрасли молодежной политики

В СМИ появилась информация, что Молодежный центр «Волга» перейдет в собственность Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Но таких переговоров не ведется, объект останется в собственности Минмолодежи Татарстана, рассказал ИА «Татар-информ» глава ведомства Тимур Сулейманов.

«Вопрос о передаче Молодежного центра „Волга“ не стоит и не обсуждается. Он был и остается у молодежи, в отрасли молодежной политики. Сегодня там созданы все условия для самореализации молодежи», — заявил министр.

По его словам, на базе молодежного центра будет по-новому развернута работа Корпоративного университета. Он будет выполнять функции центра компетенций и профессионального развития кадров, ответственных за работу с молодежью в Татарстане. Этот проект интересен федеральным ведомствам, ответственным за работу с молодежью, а также Министерству науки и высшего образования России.

«Сегодня обсуждается идея создания на платформе Корпоративного университета Министерства по делам молодежи Республики Татарстан Всероссийского центра компетенций молодежной политики», — добавил Сулейманов.

Молодежный центр «Волга» открылся в 2011 году в Лаишевском районе республики. В нем проводятся молодежные форумы, также учреждение было задействовано во время крупных спортивных мероприятий, которые проходили в Татарстане в разные годы, в том числе Универсиаде-2013.