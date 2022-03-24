Сулейманов: Есть случаи, когда на телефон доверия звонят с агрессией, чтобы высказаться

В последнее время в Татарстане в четыре раза увеличилось число звонков на телефоны доверия, связанных с общим чувством тревоги. Есть и примеры, когда человек звонит с агрессивным настроением, чтобы кому-то рассказать о своих проблемах. Об этом во время прямого эфира портала «Объясняем. Республика Татарстан» заявил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Мы отмечаем, что начала формироваться культура общения человека с психологом. Стало нормально обращаться к специалисту в непростой ситуации, чтобы найти ответы и справиться с тревогой. Весной и осенью традиционно поступает больше обращений. По некоторым вопросам число звонков выросло кратно. К примеру, в четыре раза выросло количество обращений с чувством общей тревоги. Бывает, что люди звонят в агрессивном расположении духа. Это их способ высказаться о своих проблемах», — пояснил спикер.

Кроме того, татарстанцы зачастую говорят о своей тревоге из-за потенциальных экономических проблем, вызванных непростой ситуацией в мире.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с конца февраля число звонков на телефон доверия в Татарстане выросло почти в 1,5 раза.