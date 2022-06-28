Сулейманов: Есть цель – сделать все наши объекты и инфраструктуру полностью инклюзивными

Сегодня на площадке экстрим-парка «Урам» министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов встретился с инклюзивным советом при Минмолодежи РТ. Он выслушал идеи и пожелания членов совета, а также дал им советы по реализации своих идей.

«Мы хотим сделать так, чтобы наши проекты и инфраструктура была открыта для всей молодежи. Есть аудитория, которая требует большего внимания, поэтому делать это нужно вместе с ними. Поэтому они одновременно и участники событий, и наши эксперты. Мы наметили планы на будущее и выслушали их предложения, которые непременно возьмем в работу», - сообщил Сулейманов.

По его словам, перед всем обществом, и молодежью в частности, стоит большая задача прививания инклюзивной культуры. В этом разрезе подобные встречи особенно важны, потому что на них можно узнать о конкретных пожеланиях, предложениях и идеях, которые прямо сейчас готовы предложить люди с ОВЗ.

Так, один из членов совета, Александр Казаков, рассказал, что реализовал проект столярной мастерской, где давал мастер-классы по изготовлению изделий из дерева.

«Мой проект успешно реализован. Мы и дальше планируем развиваться. Сейчас мы в тестовом режиме начали проводить мастер-классы для детей с инвалидностью и без. Мы выбрали направление резьбы по дереву», - рассказал Казаков.

Тимур Сулейманов предложил ему поучаствовать в проведении одной из смен лагеря «Мирас-Наследие», где есть отдельное пространство, выделенное под мастерские. Там Казаков сможет поделиться своими знаниями и умениями с детьми.

Другая выступающая, Анна, поделилась, что из-за ее глухоты ее не взяли педагогом по ИЗО для слабослышащих детей в одну из школ Казани, поэтому она хочет открыть собственную мастерскую, где будет обучать детей с проблемами со слухом рисованию.

Министр предложил ей создать собственные курсы, где Анна сможет понять, какие сложности есть при ведении собственной школы, что именно нужно сделать и определить свою аудиторию. После этого уже браться за создание полноценной собственной мастерской.

Среди других предложений были создание мультимедийного центра для социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, центра обучения пилотированию беспилотниками, фотостудии и многое другое.

В конце встречи инклюзивному совету при Минмолодежи РТ рассказали о ближайших форумах и конкурсах, проводимых АНО «Татарстан – территория возможностей» и «Лигой студентов РТ».