Сулейманов: «Если вовремя не протянуть руку помощи трудным подросткам, мы их потеряем»

В казанском экстрим-парке «Урам» 28 февраля обсудили приоритетные направления молодежной политики. Дискуссия началась с проблемы увеличения числа детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Наша основная задача – помогать социализироваться детям в возрасте от 14 до 18 лет, которые находятся в семьях социально-опасного положения, а также ребятам, состоящим на учете в ПДН. Если вовремя не протянуть руку помощи нашей молодёжи, мы её потеряем», – сообщил Министр по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов.

На данный момент в подразделениях по делам несовершеннолетних РТ на учете состоят более 1500 тыс. подростков. В связи с этим, Минмолодежи Татарстана планирует предоставить помощь не менее 50% детей, которые воспитываются в неблагополучных семьях.

«Мы договорились, что эти дети не меньше одного раза в квартал участвуют в различных мероприятиях, проектах, кружках и секциях, которые организованы в учреждениях молодежной политики», – сказала директор Республиканского центра молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» Анна Синеглазова.

Спикер добавила, что впервые кураторы подростков кардинально поменяют формат коммуникации. Ребята во время занятий будут находиться в максимально доверительной атмосфере, а с их родителями будет поддерживаться обратная связь.

«Во-первых, мы хотели бы перейти к более дружелюбному приглашению подростков в наши учреждения. У детей не должно складываться впечатление, что они находятся здесь по принуждению. А задача тренеров и педагогов дополнительного образования выстроить тёплые отношения с ними», – пояснила она.

На открытом слушании также был поднят вопрос вознаграждения общественных воспитателей.

«Если труд общественных воспитателей будет оплачиваться, то они по определению не смогут называться таковыми. Чисто по-человечески хочется этих людей поддержать, но мы, наверное, единственная в России республика, которая работает в сфере наставничества на основании закона 2009 года. Несмотря на это проводятся ежегодные конкурсы, где отмечаются воспитатели, ставшие призерами и победителями», – сказала ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав РТ Илсояр Гарифуллина.

Напомним, что на данный момент в Республике Татарстан действует более 200 молодежных клубов по месту жительства, 40 центров «Форпост», порядка 30 молодежных центров и 6 психологических служб для молодых людей.