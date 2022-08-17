Сулейманов Джавдет Шевкетович — основатель молодежного центра «Сәләт», Татарстанского республиканского молодежного общественного фонда «Сәләт».

Лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан 2016 года.

Джавдет Шевкетович внес значительный вклад в формирование и развитие институтов гражданского общества в республике, наиболее плодотворно он проявил себя в качестве руководителя проектов сообщества одаренных детей и молодежи «Сәләт».

Проекты и программы организации — активные участники и лауреаты всероссийских и республиканских смотров и конкурсов вариативных программ по дополнительному образованию, организации досуга и оздоровления детей и молодежи. «Сәләт» является уникальной площадкой демонстрации интеллектуального, творческого и духовного потенциала и созидательной энергии молодежи, смелых инновационных проектов, пространством формирования межкультурного диалога, диалога власти и молодежи, диалога поколений.

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