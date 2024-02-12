Сугробы в некоторых районах Казани достигли высоты частных домов

В некоторых районах столицы Татарстана сугробы достигают высоты частного дома. Об этом рассказал сегодня на деловом понедельнике заместитель главы Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани Артур Мухаметшин.

«На некоторых улицах сугробы выросли до высоты частного дома, что создает угрозу подтопления. Одно из решений проблемы — увеличение лимитов на проведение противопаводковых мероприятий», — отметил спикер.

Мухаметшин также рассказал, что только за прошлую неделю с дорог двух районов вывезли 19 тыс. тонн снега, каждый день на дежурство выходят 220 единиц специальной техники.

С начала года в Казани выпало почти 170% от месячной нормы осадков. Ежедневно на улицах города трудятся 750 дорожных рабочих и свыше 1 тыс. единиц дорожной техники. Они разметают снег и посыпают дороги противогололедными реагентами. Всего за эту зиму с улиц Казани вывезли более 1,4 млн тонн снега.