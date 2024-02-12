Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Сугробы в некоторых районах Казани достигли высоты частных домов
В некоторых районах столицы Татарстана сугробы достигают высоты частного дома. Об этом рассказал сегодня на деловом понедельнике заместитель главы Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани Артур Мухаметшин.
«На некоторых улицах сугробы выросли до высоты частного дома, что создает угрозу подтопления. Одно из решений проблемы — увеличение лимитов на проведение противопаводковых мероприятий», — отметил спикер.
Мухаметшин также рассказал, что только за прошлую неделю с дорог двух районов вывезли 19 тыс. тонн снега, каждый день на дежурство выходят 220 единиц специальной техники.
С начала года в Казани выпало почти 170% от месячной нормы осадков. Ежедневно на улицах города трудятся 750 дорожных рабочих и свыше 1 тыс. единиц дорожной техники. Они разметают снег и посыпают дороги противогололедными реагентами. Всего за эту зиму с улиц Казани вывезли более 1,4 млн тонн снега.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»