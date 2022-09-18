«Шуга-пуга какая-то»: Данис Зарипов высказался о большинстве «Ак Барса»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал о проблемах казанской команды при игре в большинстве после победы (4:0) над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Также 41-летний форвард оценил свою игру и физические кондиции.

«Надеюсь, это я придал такую уверенность команде, сегодня мы именно уверенно победили. Будем продолжать дальше, посмотрим, насколько будет хватать сил и энергии, будем действовать по ситуации. Желание играть есть, здоровье позволяет – идём вперёд.

Как оцениваю свои физические кондиции? Пока две игры прошли нормально, посмотрим. Были, конечно, сменки, где чувствовалась несвежесть. Но хорошее восстановление и правильное дыхание помогают опять идти в бой. Хотелось бы сыграть все матчи, хоккеисты ведь все голодные до игр и до очков», - цитирует Зарипова пресс-служба «Ак Барса».

Также капитан «Ак Барса» высказался об игре своей команды в большинстве и содержании своего разговора с Олегом Знарком по ходу матча.

«О чем говорили? Наверное, вы сами должны догадаться, о чём была речь после нашего очередного неудачного большинства. Что с ним? Да что-то сами не поймём, шуга-пуга какая-то. Лучших игроков в лиге по большинству собрали, а всё равно не идёт.

Но в раздевалке дискуссия продолжается ежедневно, мы смотрим моменты, обсуждаем их, все высказывают варианты. Ищем, ищем возможность. Думаю, одна-два залетит, и всё уверенно пойдёт», - считает Зарипов.

Следующий матч «Ак Барс» проведет в Казани 21 сентября. Команда Олега Знарка вновь сыграет с московским «Спартаком».