Шуфутинский выступит с композицией «3-е сентября» на матче сборных России и Иордании
Эстрадный певец и заслуженный артист России Михаил Шуфутинский исполнит композицию «3-е сентября» на товарищеском матче между Россией и Иорданией.
Кроме того, на площади стадиона гимн России исполнит Юлиана Караулова, а также выступит группа «Фабрика».
Матч состоится 4 сентября 2025 года в Москве на «Лукойл Арене». Начало программы – в 18:30 мск.
В рейтинге ФИФА сборная Иордании находится на 64-м месте. У сборной России – 35-е место рейтинге.
Команда Иордании успешно прошла квалификацию на ЧМ-26 и впервые в своей истории выступит в данном турнире.
Напомним, сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.