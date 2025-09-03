Шуфутинский выступит с композицией «3-е сентября» на матче сборных России и Иордании

Фото: shufutinsky.ru

Эстрадный певец и заслуженный артист России Михаил Шуфутинский исполнит композицию «3-е сентября» на товарищеском матче между Россией и Иорданией.

Кроме того, на площади стадиона гимн России исполнит Юлиана Караулова, а также выступит группа «Фабрика».

Матч состоится 4 сентября 2025 года в Москве на «Лукойл Арене». Начало программы – в 18:30 мск.

В рейтинге ФИФА сборная Иордании находится на 64-м месте. У сборной России – 35-е место рейтинге.

Команда Иордании успешно прошла квалификацию на ЧМ-26 и впервые в своей истории выступит в данном турнире.

Напомним, сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.