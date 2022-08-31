Шуфутинский про «Третье сентября»: Я никакой издевки от популярности песни не чувствую

Песня певца Михаила Шуфутинского «Третье сентября» с годами становится только популярнее, часто его зовут на корпоративы, чтобы он исполнил только эту композицию, рассказал шансонье на пресс-конференции в ТАСС. По его словам, когда эта песня прозвучала со сцены в первый раз, она не вызвала интереса у публики, но сейчас люди смогли «распробовать» ее.

Впервые «Третье сентября» Шуфутинский спел в 1994 году. «Она была даже блеклая на фоне других песен, мало людей она тронула. Это было такое время в нашей стране, когда ценились танцевальные, веселые песни, – рассказал он. – Но потом постепенно жизнь страны менялась, история менялась. А шансон – это отражение жизни. Люди стали добрее, мягче, они стали готовыми для того, чтобы услышать лирические слова. И вот больше чем через десять лет эта песня пошла в народ, ее начали везде крутить».

Сегодня не обходится ни одного концерта без легендарной «сезонной» песни, добавил Шуфутинский. «Люди иногда приглашают выступить на корпоративе, но спеть надо только одну песню. Я говорю – могу 45 минут петь, цена такая же. Нет, надо вот только одну эту песню. Меня это обижает немного, это несправедливо. Есть масса хороших песен, настоящих».

Слова к песне написал Игорь Николаев, а музыку – Игорь Крутой, напомнил шансонье. «Я ничего не сделал для популярности этой песни. Я никакой издевки не чувствую, люди веселятся, радуются. Это приятно», – подытожил артист.