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Происшествия 3 сентября 2026 20:00

Судят курьера мошенников, забравшего у молодого казанца 3 млн

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В Казани началось рассмотрение уголовного дела , заведенное в отношении 38-летнего жителя Зеленодольска. По версии правоохранителей, он выступил в качестве курьера в мошеннической схеме, забрав у жертвы 3 млн рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый ранее вступил в сговор неустановленным мошенником. Жертвой преступления стал молодой житель столицы Татарстана. Аферисты убедили его задекларировать сбережения. В итоге он передал курьеру мошенников 3 млн рублей. Сам курьер получил от куратора 40 тыс. рублей в качестве вознаграждения.

Судебное разбирательство продолжается, сообщает Прокуратура РТ.

#курьер #Мошенничество #Прокуратура Татарстана
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