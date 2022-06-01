Судят афериста из Сети, который обещал челнинке жениться и выманил у нее полмиллиона

Под суд отправится 29-летний житель Арского района. Его обвиняют в мошенничестве, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Было установлено, что в прошлом году мужчина размещал в соцсети различные объявления – он предлагал на продажу дрова, обещал сдать квартиру или написать курсовую. Он брал с клиентов предоплату и исчезал.

Кроме того, он обманул жительницу Челнов, пообещав жениться. Под разными предлогами мужчина выманил у челнинки полмиллиона рублей.

Всего от действий злоумышленника пострадали семь человек, общая сумма ущерба 700 тыс. рублей.



Свою вину татарстанец признал, но ущерб не компенсировал. На время следствия он будет находиться под стражей.