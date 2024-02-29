«Вы меня унижаете!»: вымогатель крипты у автосалона отказался от последнего слова

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Уберите журналистов, они все переврали»

В Советском суде Казани поставили точку в деле криптовымогателя Рашида Хабибуллина. Его признали виновным в вымогательстве криптовалюты в особо крупном размере и незаконном хранении оружия.

Перед приговором Рашид Хабибуллин должен был выступить с последним словом. Объяснить свою позицию, подтвердить версию следствия или опровергнуть ее, указав на прорехи стороны обвинения. Однако он устроил скандал, когда увидел на заседании прессу.

«Я категорически требую убрать прессу. Я считаю, что нет такого закона, который позволяет наличие прессы на заседании. Меня облили грязью конкретно. У меня на глазах слезы стоят. Я не буду ничего говорить при прессе. Ваша честь, я от последнего слова не отказываюсь, пресса все переврала. Вы до истерики меня доводите, унижаете меня», – сказал он судье.

Хабибуллин пытался отдать написанное на бумаге последнее слово сначала адвокату, а потом и судебному приставу, чтобы кто-то из них передал бумагу судье. Но ему объяснили, что так делать нельзя. Судья предложил, чтобы текст зачитал адвокат, но подсудимый отказался, он настойчиво требовал убрать журналистов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Судья сообщил, что Рашид Хабибуллин отказывается от последнего слова, и ушел в совещательную комнату. Через несколько минут он вернулся и огласил резолютивную часть приговора.

«Признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы на 12 лет и 1 месяц колонии строгого режима», – сказал судья.

Хабибуллин же заявил, что подаст апелляцию с обжалованием на проведение процесса.

«Если не заплатите 10 млн, у автосалона начнутся серьезные проблемы»

Рашида Хабибуллина признали виновным в том, что в 2022 году он выстрелил в одну из машин в салоне КАН АВТО из огнестрельного оружия. Через неделю он связался с директором по режиму и экономической безопасности салона. Он сказал, что случаи повреждения машин будут повторяться, пока ему не перечислят 10 миллионов рублей в криптовалюте.

Потом Рашид Хабибуллин потребовал номер телефона владельца салона. Он сообщил, что если с ним не свяжутся, у автобизнеса начнутся проблемы посерьезнее. Когда руководство салона начало разбираться в ситуации, Хабибуллин повредил решетку радиатора еще одного автомобиля – Honda CR-V, а затем снова потребовал 10 миллионов рублей в биткоинах. Директор по безопасности сообщил Хабибуллину, что раньше с криптовалютой дел не имел и это займет время.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Через два дня вымогатель прострелил стеклянный фасад на втором этаже автосалона Hyundai, затем Хабибуллина задержали сотрудники полиции. Ущерб автосалону от действий Хабибуллина составил 233 тысячи рублей.

Сам он себя виновным не считает. По его словам, он просто подвозил человека, который совершал преступления. Адвокат Хабибуллина от каких-либо комментариев отказалась, но заявила, что просила суд полностью оправдать своего подзащитного.