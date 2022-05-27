Судья Вилков о «Рубине»: Клуб с такой богатой историей не имел права вылетать в ФНЛ

Бывший арбитр Михаил Вилков прокомментировал вылет «Рубина» в ФНЛ, раскритиковав понимание наставником казанцев Леонидом Слуцким причин неудач.

«Не хотел сыпать соль на рану людям, упавшим в „лучшую лигу мира“: по себе знаю — неприятно читать негатив в свой адрес. Но после выхода интервью со Слуцким у Василия Уткина хотелось сказать пару скромных слов. Не знаю, кто и что говорит про „Рубин“, но в слове „позор“ касательно вылета в ФНЛ есть доля правды», — заметил специалист.

Экс-судья при этом назвал вылет «Рубина» закономерным. „Друзья прислали видео с матча „Рубин“ — „Уфа“ и подписали: „Болельщики „Рубина“ бьют Слуцкого“. На самом деле на видео была драка болельщиков. Но я сначала поверил, потому что не смотрел матч. Потом поймал себя на мысли, что это видео — весь сезон „Рубина“: клуб били все — кто и как хотел. Честно говоря, меня тошнит, когда Слуцкий говорит, что „Рубин“ вылетел в ФНЛ из-за ухода легионеров», — приводит слова Вилкова издание «Чемпионат».

Бывший арбитр убежден, что «Рубин» не имел права так завершат сезон. «Клуб с такой богатой историей не имел права вылетать в ФНЛ даже в самой тяжелой ситуации. Вместо того чтобы сказать честно: „Я облажался, прости меня, народ Республики Татарстан. Не вели казнить“ — Слуцкий чертит какие-то графики, показывает различные таблицы и льет в уши о возрасте игроков и проблеме ушедших легионеров», — с иронией констатировал Вилков.