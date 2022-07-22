Судья Любимов ответил на критику наставника «Рубина» в адрес арбитров РПЛ

Футбольный арбитр Артем Любимов ответил на критику Леонида Слуцкого в адрес судейского корпуса РПЛ, которую тренер озвучивал в прошлом сезоне.

После одного из матчей Слуцкий заявил, что Любимов допустил 23 ошибки за одну игру.

«Каждый волен говорить и делать то, что он хочет. Конечно, я слышу какие-то слова в свой адрес. Но Леонид Слуцкий не руководитель департамента судейства, чью критику я должен воспринимать. Пытается вывести судей из равновесия? Я не очень уверен, что у него это получается хорошо. Каким образом можно вывести? Обидными словами или огульной критикой? Ну а что после этого изменилось? Допустим, меня больше не назначают на матчи «Рубина». Дальше что?

Не нужно ожидать от человека то, чего он не может дать. Если он хотел так сказать, то так он и скажет. Я не ожидаю от Леонида Слуцкого похвалы. Вообще вряд ли кто-то на флэш-интервью скажет без вопроса журналиста, что судья отработал прекрасный матч. Обычно вопрос журналиста по судейству изначально подразумевает эмоциональную негативную реакцию, но ни один тренер не скажет, что на поле судья был лучшим», - приводит слова футбольного арбитра «Спорт день за днем».

По итогам прошлого сезона «Рубин» вылетел из РПЛ в Первую лигу. В стартовом туре чемпионата казанцы обыграли на своем поле московскую «Родину» (2:0). В воскресенье команда Слуцкого сыграет в Красноярске против местного «Енисея».