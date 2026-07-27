Судья финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина завершил карьеру

Словенский арбитр Славко Винчич, который обслуживал финальный матч чемпионата мира 2026 года между Испанией и Аргентиной (1:0 в дополнительное время), объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщила пресс-служба Словенского футбольного союза.

46-летний рефери был арбитром ФИФА с 2010 года. За свою карьеру он обслуживал множество крупнейших матчей, включая финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/2024, в котором «Реал» победил дортмундскую «Боруссию», а также финал Лиги Европы УЕФА между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс» в сезоне 2021/2022.

На чемпионате мира в США, Канаде и Мексике Винчич отработал на четырех матчах, показав 12 желтых карточек и дважды удалив игроков с поля. Решение завершить карьеру принято после финального свистка главного матча турнира. Теперь словенский арбитр, завершивший карьеру на самой высокой ноте, сосредоточится на других проектах. Подробности о его дальнейших планах пока не раскрываются.