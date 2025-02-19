Суды РТ: Рост дел по мигрантам, соблюдение прав бойцов СВО и участие в процессах по ВКС

Суды стали реже отправлять обвиняемых в СИЗО, меньше стало приговоров с реальным лишением свободы, но выросло количество дел, связанных с нарушением миграционного законодательства. О снижении числа разводов в семьях с детьми, о запуске пилотных проектов с внедрением цифровых технологий сегодня говорили на итоговом заседании в Верховном суде РТ.





Азат Гильмутдинов отметил, что в прошлом году суды общей юрисдикции в республике рассмотрели 1 млн 230 тысяч дел и материалов

Фото: rais.tatarstan.ru

«Большинство татарстанцев осуждены за кражи, наркотики и нарушение ПДД»

Об итогах работы татарстанских судей в 2024 году говорили сегодня на совещании судей, в работе которого принял участие и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, и главы различных министерств и ведомств.

Председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов отметил, что в прошлом году суды общей юрисдикции в республике рассмотрели 1 млн 230 тысяч дел и материалов.

«Из них мировыми судьями – 873 тысячи, районными и мировыми судами – 324 тысячи, Верховным судом республики – 33 тысячи. В гражданском судопроизводстве по итогам года произошло увеличение количества рассмотренных дел и материалов на 7%, в административном на 90%», – привел данные Азат Гильмутдинов.

Количество административных дел сократилось на 2 процента, в уголовном судопроизводстве дел стало меньше на 9 процентов.

«Суды республики осудили 11 тысяч человек, что на 17% меньше по сравнению с показателями прошлого года. Дел, рассмотренных в особом порядке, тоже стало меньше на 17%. Количество осужденных к реальному лишению свободы по отношению к показателям 2023 года уменьшилось на 21%. Общие показатели преступности свидетельствуют, что большинство жителей республики осуждены за совершение краж, за незаконное обращение с наркотическими средствами и за нарушения правил дорожного движения», – рассказал председатель Верховного суда РТ.

«По итогам 2024 года в Татарстане количество разводов в семьях, где есть несовершеннолетние дети, снизилось на 8,3 процента в сравнении с 2023 годом» Фото: rais.tatarstan.ru

«Третий год подряд снижается число разводов в семьях с маленькими детьми»

При разрешении вопросов об избрании меры пресечения суды республики стали основываться на том, что заключать под стражу необходимо лишь тогда, когда применение более мягкой меры пресечения невозможно. В итоге на 5 процентов стало меньше случаев, когда обвиняемых отправляли в СИЗО, добавил Азат Гильмутдинов.

Почти на четверть в Татарстане выросло количество дел, рассматриваемых присяжными. За прошлый год в районные суды поступили десять таких дел. По итогам было вынесено три приговора, три человека были осуждены. В Верховный суд РТ поступило 11 дел с участием присяжных, вынесены четыре приговора – три человека были осуждены, один оправдан.

На 81% меньше стало дел о взыскании невыплаченной заработной платы, на 9% – дел о защите прав потребителей.

«На 82% увеличилось количество дел, связанных с нарушением иностранными гражданами или лицами без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации. Административному наказанию подвергнуты 107 тысяч лиц, в отчетном году взыскано штрафов на 273 миллиона рублей», – рассказал он.

Рассмотрены 120 тысяч административных дел и материалов, касаемых мигрантов – это на 90% больше, чем в 2023 году.

«Актуальным вопросом является работа с мигрантами. Нас не может не беспокоить рост дел, связанных с нарушением мигранционного законодательства. Это в свою очередь создает дополнительную нагрузку на государственную систему, в том числе и на судебный корпус. Миграционный вопрос – непростой, он требует комплексного решения. В республике эта работа ведется. Государственным органам необходимо усилить профилактические меры, направленные на недопущение правонарушений в будущем», – отметил Рустам Минниханов.

«Актуальной проблемой возникающей в ходе судебного разбирательства по уголовным делам, как в районных судах, так и в Верховном суде РТ является отсутствие в республике экспертного учреждения, в котором проводятся стационарные психиатрические и психолого-психиатрические экспертизы», – отметил председатель Верховного суда РТ.

Прошлый год был объявлен Годом семьи, в связи с этим судьи усилили работу в делах о разводах. За прошлый год они рассмотрели более 10 тысяч дел о расторжении брака.

«По итогам 2024 года в Татарстане количество разводов в семьях, где есть несовершеннолетние дети, снизилось на 8,3 процента в сравнении с 2023 годом. Эта позитивная тенденция фиксируется нами третий год подряд», – сказал Азат Гильмутдинов.

Рустам Минниханов отметил, что подведенные итоги свидетельствуют о высокой значимости и востребованности судебной системы Фото: rais.tatarstan.ru

«Своевременное предоставление участникам СВО установленных мер поддержки – приоритет в нашей работе»

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что подведенные сегодня итоги свидетельствуют о высокой значимости и востребованности такого важного инструмента прав и интересов населения, как судебная система.

«Хочу остановиться некоторых вопросах. Прежде всего на защите прав участников специальной военной операции и их семей. Своевременное предоставление им установленных мер поддержки – приоритет в нашей работе. В нее должны быть вовлечены все органы власти, формальный подход здесь недопустим. Особое внимание следует уделять судебным делам, которые касаются прав участников СВО и членов их семей», – подчеркнул Раис РТ.

Данный вопрос становится особенно важным в Год защитника Отечества, подчеркнул Раис республики.

«Безусловно главным событием этого года является 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Мы всегда будем помнить и отдавать дань памяти поколению победителей. Наш долг – окружить каждого ветерана особым вниманием и заботой, провести юбилейные мероприятия на высоком уровне. В целом главная задача нашего народа воспитывать детей в духе патриотизма, учить их уважительно относиться к истории и к героизму защитников Родины», – отметил Рустам Минниханов.

По словам председателя Верховного суда РТ, среди работников судебной системы тоже есть те, кто участвуют в СВО, коллеги оказывают им всяческую поддержку.

Зявдат Салихов обратил внимание на информационную безопасность работников судебной системы Фото: rais.tatarstan.ru

«Для Кировского суда Казани построят новое здание»

Начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов обратил внимание и на информационную безопасность работников судебной системы.

«С этим столкнулись и мы, и наши коллеги, вопрос не теряет актуальности – в мессенджерах создаются фейковые страницы председателей судов республики, рассылаются сообщения различного характера», – рассказал начальник Управления Судебного департамента в РТ.

На совещании стало известно о том, что для Кировского районного суда Казани, который сейчас размещен в здании бывшего детского сада, построят новое здание.

«15 января 2025 года состоялся рабочий визит в республику генерального директора Судебного департамента Владислава Анатольевича Иванова. Во время его визита благодаря поддержки Рустама Минниханова совместно выработаны стратегия и план по строительству второй очереди здания Набережночелнинского городского суда Республики и проектирования и строительства нового здания Кировского районного суда города Казани», – заявил Зявдат Салихов.

По словам главы Управления Судебного департамента РТ, сейчас идет процесс формирования участка под строительство. Строительство Набережночелнинского городского суда уже началось.

Татарстан является пилотным регионом для тестирования возможности участия граждан в судебном заседании мировых судей по средствам видеоконференции Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан тестирует возможность участия в судебном заседании при помощи ВКС

Говорилось сегодня и о значительном росте нагрузки на мировых судей по делам о взыскании налоговой задолженности.

«По поручению Президента страны Правительство Российской Федерации подготовлен проект федерального закона о внесудебном взыскании налоговой задолженности с юридических лиц. Это решение также поддержано нашей республикой. Мы считаем, что данный федеральный закон позволит снизить нагрузку на судей», – заявил Рустам Минниханов.

Внедрение новых технологий в судебную систему Раис Татарстана назвал еще одним важным вопросом. Возможность подать документы в суд дистанционно пользуется у жителей республики большим спросом.

«Кроме того, в рамках запущенного на международном форуме Kazan Digital Week соглашения, Татарстан является пилотным регионом для тестирования возможности участия граждан в судебном заседании мировых судей по средствам видеоконференции. Это значительно облегчит доступ граждан к правосудию», – сказал Раис РТ.

Рустам Минниханов поручил Министерству юстиции РТ обеспечить реализацию этого проекта вместе с судейским сообществом.

«Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить вас за высокий профессионализм и преданность делу, поздравить вас с предстоящими праздниками – Днем защитника Отечества, Международным женским днем. Хочу пожелать вам благополучия, здоровья и всего наилучшего», – завершил свое выступление Рустам Минниханов.