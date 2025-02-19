Суды РТ: Рост дел по мигрантам, соблюдение прав бойцов СВО и участие в процессах по ВКС
На совещании судей Республики Татарстан подвели итоги работы в 2024 году
Суды стали реже отправлять обвиняемых в СИЗО, меньше стало приговоров с реальным лишением свободы, но выросло количество дел, связанных с нарушением миграционного законодательства. О снижении числа разводов в семьях с детьми, о запуске пилотных проектов с внедрением цифровых технологий сегодня говорили на итоговом заседании в Верховном суде РТ.
«Большинство татарстанцев осуждены за кражи, наркотики и нарушение ПДД»
Об итогах работы татарстанских судей в 2024 году говорили сегодня на совещании судей, в работе которого принял участие и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, и главы различных министерств и ведомств.
Председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов отметил, что в прошлом году суды общей юрисдикции в республике рассмотрели 1 млн 230 тысяч дел и материалов.
«Из них мировыми судьями – 873 тысячи, районными и мировыми судами – 324 тысячи, Верховным судом республики – 33 тысячи. В гражданском судопроизводстве по итогам года произошло увеличение количества рассмотренных дел и материалов на 7%, в административном на 90%», – привел данные Азат Гильмутдинов.
Количество административных дел сократилось на 2 процента, в уголовном судопроизводстве дел стало меньше на 9 процентов.
«Суды республики осудили 11 тысяч человек, что на 17% меньше по сравнению с показателями прошлого года. Дел, рассмотренных в особом порядке, тоже стало меньше на 17%. Количество осужденных к реальному лишению свободы по отношению к показателям 2023 года уменьшилось на 21%. Общие показатели преступности свидетельствуют, что большинство жителей республики осуждены за совершение краж, за незаконное обращение с наркотическими средствами и за нарушения правил дорожного движения», – рассказал председатель Верховного суда РТ.
«Третий год подряд снижается число разводов в семьях с маленькими детьми»
При разрешении вопросов об избрании меры пресечения суды республики стали основываться на том, что заключать под стражу необходимо лишь тогда, когда применение более мягкой меры пресечения невозможно. В итоге на 5 процентов стало меньше случаев, когда обвиняемых отправляли в СИЗО, добавил Азат Гильмутдинов.
Почти на четверть в Татарстане выросло количество дел, рассматриваемых присяжными. За прошлый год в районные суды поступили десять таких дел. По итогам было вынесено три приговора, три человека были осуждены. В Верховный суд РТ поступило 11 дел с участием присяжных, вынесены четыре приговора – три человека были осуждены, один оправдан.
На 81% меньше стало дел о взыскании невыплаченной заработной платы, на 9% – дел о защите прав потребителей.
«На 82% увеличилось количество дел, связанных с нарушением иностранными гражданами или лицами без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации. Административному наказанию подвергнуты 107 тысяч лиц, в отчетном году взыскано штрафов на 273 миллиона рублей», – рассказал он.
Рассмотрены 120 тысяч административных дел и материалов, касаемых мигрантов – это на 90% больше, чем в 2023 году.
«Актуальным вопросом является работа с мигрантами. Нас не может не беспокоить рост дел, связанных с нарушением мигранционного законодательства. Это в свою очередь создает дополнительную нагрузку на государственную систему, в том числе и на судебный корпус. Миграционный вопрос – непростой, он требует комплексного решения. В республике эта работа ведется. Государственным органам необходимо усилить профилактические меры, направленные на недопущение правонарушений в будущем», – отметил Рустам Минниханов.
«Актуальной проблемой возникающей в ходе судебного разбирательства по уголовным делам, как в районных судах, так и в Верховном суде РТ является отсутствие в республике экспертного учреждения, в котором проводятся стационарные психиатрические и психолого-психиатрические экспертизы», – отметил председатель Верховного суда РТ.
Прошлый год был объявлен Годом семьи, в связи с этим судьи усилили работу в делах о разводах. За прошлый год они рассмотрели более 10 тысяч дел о расторжении брака.
«По итогам 2024 года в Татарстане количество разводов в семьях, где есть несовершеннолетние дети, снизилось на 8,3 процента в сравнении с 2023 годом. Эта позитивная тенденция фиксируется нами третий год подряд», – сказал Азат Гильмутдинов.
«Своевременное предоставление участникам СВО установленных мер поддержки – приоритет в нашей работе»
Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что подведенные сегодня итоги свидетельствуют о высокой значимости и востребованности такого важного инструмента прав и интересов населения, как судебная система.
«Хочу остановиться некоторых вопросах. Прежде всего на защите прав участников специальной военной операции и их семей. Своевременное предоставление им установленных мер поддержки – приоритет в нашей работе. В нее должны быть вовлечены все органы власти, формальный подход здесь недопустим. Особое внимание следует уделять судебным делам, которые касаются прав участников СВО и членов их семей», – подчеркнул Раис РТ.
Данный вопрос становится особенно важным в Год защитника Отечества, подчеркнул Раис республики.
«Безусловно главным событием этого года является 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Мы всегда будем помнить и отдавать дань памяти поколению победителей. Наш долг – окружить каждого ветерана особым вниманием и заботой, провести юбилейные мероприятия на высоком уровне. В целом главная задача нашего народа воспитывать детей в духе патриотизма, учить их уважительно относиться к истории и к героизму защитников Родины», – отметил Рустам Минниханов.
По словам председателя Верховного суда РТ, среди работников судебной системы тоже есть те, кто участвуют в СВО, коллеги оказывают им всяческую поддержку.
«Для Кировского суда Казани построят новое здание»
Начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов обратил внимание и на информационную безопасность работников судебной системы.
«С этим столкнулись и мы, и наши коллеги, вопрос не теряет актуальности – в мессенджерах создаются фейковые страницы председателей судов республики, рассылаются сообщения различного характера», – рассказал начальник Управления Судебного департамента в РТ.
На совещании стало известно о том, что для Кировского районного суда Казани, который сейчас размещен в здании бывшего детского сада, построят новое здание.
«15 января 2025 года состоялся рабочий визит в республику генерального директора Судебного департамента Владислава Анатольевича Иванова. Во время его визита благодаря поддержки Рустама Минниханова совместно выработаны стратегия и план по строительству второй очереди здания Набережночелнинского городского суда Республики и проектирования и строительства нового здания Кировского районного суда города Казани», – заявил Зявдат Салихов.
По словам главы Управления Судебного департамента РТ, сейчас идет процесс формирования участка под строительство. Строительство Набережночелнинского городского суда уже началось.
Татарстан тестирует возможность участия в судебном заседании при помощи ВКС
Говорилось сегодня и о значительном росте нагрузки на мировых судей по делам о взыскании налоговой задолженности.
«По поручению Президента страны Правительство Российской Федерации подготовлен проект федерального закона о внесудебном взыскании налоговой задолженности с юридических лиц. Это решение также поддержано нашей республикой. Мы считаем, что данный федеральный закон позволит снизить нагрузку на судей», – заявил Рустам Минниханов.
Внедрение новых технологий в судебную систему Раис Татарстана назвал еще одним важным вопросом. Возможность подать документы в суд дистанционно пользуется у жителей республики большим спросом.
«Кроме того, в рамках запущенного на международном форуме Kazan Digital Week соглашения, Татарстан является пилотным регионом для тестирования возможности участия граждан в судебном заседании мировых судей по средствам видеоконференции. Это значительно облегчит доступ граждан к правосудию», – сказал Раис РТ.
Рустам Минниханов поручил Министерству юстиции РТ обеспечить реализацию этого проекта вместе с судейским сообществом.
«Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить вас за высокий профессионализм и преданность делу, поздравить вас с предстоящими праздниками – Днем защитника Отечества, Международным женским днем. Хочу пожелать вам благополучия, здоровья и всего наилучшего», – завершил свое выступление Рустам Минниханов.