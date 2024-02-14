Судостроительной отрасли РФ нужно 1,95 трлн рублей в ближайшие 11 лет

Судостроению РФ нужны капитальные вложения в объеме 1,959 трлн рублей на модернизацию производственных мощностей до 2035 года. Мощности же нужны, чтобы строить крупнотоннажный грузовой флот (в приоритете: морские танкеры и сухогрузы, вывозящие российские сырьевые ресурсы на экспорт). Расчет произвели с учетом базового сценария развития отрасли, при котором половину грузов на экспорт перевезут на отечественных судах, пишет РБК.

Уточняется, что в стране фиксируют дефицит производственных мощностей для строительства конкурентоспособной продукции гражданского судостроения. Больше всего дефицита в мощностях для строительства крупнотоннажного флота. РФ нужно сделать 66 млн дедвейт грузового флота, из которых 40 млн дедвейт придется на сухогрузы, 26 млн дедвейт — на танкеры.

В Минпромторге РФ добавили, что уже актуализируют Стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года».

В компании SBS Consulting поглагают, что в качестве источников финансирования выступит государство (даст 1,142 трлн рублей, из которых 870 млрд – по программам господдержки приобретения судов). Оставшиеся 817 млрд – инвестиции от частных инвесторов. При этом в фирме уточнили, что сумма оценочная, так как пока ее не оценивали ни в федеральном бюджете, ни в госпрограммах.

Еще в компании рассказали, что на модернизацию мощностей могут каждый год отправлять часть доходов бюджета, а именно налоги от экспорта грузов: в среднем это около 143 млрд рублей на модернизацию.