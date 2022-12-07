Судно на воздушной подушке по маршруту Аракчино – Верхний Услон начнет работу 8 декабря

В Татарстане с 8 декабря начет работу судно на воздушной подушке для перевозки пассажиров по маршруту Аракчино – Верхний Услон. Об этом сообщается в сообществе «Переправа Казань – Верхний Услон» в соцсети «ВКонтакте».

Судно будет отправляться с шести утра каждый час до 19.00. Стоимость проезда в одну сторону составит 120 рублей. При этом пассажир сможет бесплатно провезти ручную кладь, но за багаж, который занимает одно место, придется заплатить 50 рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что паромная переправа через Волгу Аракчино — Верхний Услон завершила работу раньше срока.