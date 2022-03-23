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Ру Тат
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Транспорт
23 марта 2022  11:10

Судно на воздушной подушке начало курсировать на переправе из Аракчино в Верхний Услон

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На переправе через Волгу из Аракчино в Верхний Услон стало курсировать судно на воздушной подушке, сообщается в официальной группе «Переправа Казань — Верхний Услон» в соцсети «ВКонтакте».

«Судно на воздушной подушке, для перевозки пассажиров через Волгу, начинает работать с 6:00», — говорится в сообщении. 

Судно на воздушной подушке отправляется каждый час: из Аракчино с 6.00 до 19.00, из Верхнего Услона - с 6.10 до 19.10.

Стоимость проезда в одну сторону составит 120 рублей, а с багажом, который занимает одно место, — еще 50 рублей. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 22 марта закрывается ледовая переправа через Каму по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ.

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