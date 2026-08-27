Судно «Фламинго» выйдет в экспедицию по Волжскому плесу осенью
В новую экспедицию по Волжскому плесу — от Казани до устьев Илети и Свияги выйдет осенью научно-исследовательское судно «Фламинго». Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин на XXI Всероссийской научно-практической конференции имени А.И. Щеповских.
«Министерством внедряются цифровые решения и в сфере водного мониторинга. Флагман — научно-исследовательское судно "Фламинго". За три года оно провело 8 экспедиций, в том числе совместно с Татарским филиалом Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства», – отметил он.
В этом году работу продолжается. Главная задача — оценить, как гидрофизические и гидрохимические параметры влияют на планктон и зоопланктон в навигационный период, отметил министр.
«Сегодня мы подписываем соглашение с коллегами из ВНИРО о нашем дальнейшем сотрудничестве», – сообщил Зиганшин.