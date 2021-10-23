Суда садятся на мель и гибнут моллюски: чем грозит обмеление Волги и Казанки

Песчаные острова вместо водной глади с тревогой наблюдают жители Казани в акваториях Волги и Казанки. Как долго будет продолжаться снижение уровня воды, чем это чревато для экологии и судоходства, выяснила корреспондент ИА «Татар-информ».

2021 год характеризуется низкой величиной водности в связи с минимальным количеством атмосферных осадков и аномально высокими температурами воздуха в летний период

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«За счет дефицита осадков по всему Волжско-Камскому каскаду происходит снижение уровней воды»

По прогнозу Минэкологии РТ, к концу октября уровень воды на Куйбышевском водохранилище понизится до 50,25 метра по Балтийской системе (БС). Только за последний месяц он опустился на 0,5 метра – до 50,44 метра по БС. Однако эта цифра на 110 см выше, чем в засушливом 2010 году.

«2021 год характеризуется низкой величиной водности в связи с минимальным количеством атмосферных осадков и аномально высокими температурами воздуха в летний период. Это обусловило снижение суммарного притока в водохранилища Волжско-Камского каскада», – пояснила начальник отдела гидрогеологии и регулирования водопользования Министерства экологии и природных ресурсов РТ Татьяна Васильева.

Стоит отметить, что хотя уровень воды на Волге еще не достиг минимального навигационного значения в 49 метров по Балтийской системе, как это было в 2019 году, однако он все время снижается.

«Учитывая, что Куйбышевское водохранилище является основным регулятором стока всего Волжско-Камского каскада водохранилищ, водные ресурсы Куйбышевского водохранилища используются для обеспечения водными ресурсами регионов Нижней Волги для водохозяйственной, судоходной, энергетической, сельскохозяйственной и рыбохозяйственной отраслей народного хозяйства. Снижение уровня обусловлено тем, что величина сбросных расходов через гидроузел Куйбышевского водохранилища превышает величину суммарного притока воды в водоем», – добавила Васильева.

Волга представляет собой каскад водохранилищ, режим работы которых устанавливается указаниями Росводресурсов на основании решения межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. В состав этой группы входят представители Росводресурсов и его территориальных подразделений, ПАО «РусГидро», АО «Татэнерго», Росрыболовства, Росморречфлота, МЧС, органов исполнительной власти субъектов страны. Татарстан в составе группы представляет министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. Заседания группы проводятся ежемесячно. Попуски воды осуществляются постоянно в соответствии с установленным режимом работы водохранилища.

Начальник отдела гидрологии Гидромета РТ Алексей Соколов с экологом солидарен. Он также считает, что главная причина обмеления рек на территории Татарстана заключается в дефиците осадков в летний период.

Алексей Соколов считает, что главная причина обмеления рек на территории РТ заключается в дефиците осадков в летний период Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«До середины лета уровни воды в водохранилищах и на реках были нормальными. Ближе к осени они стали ниже многолетних нормальных значений. На сегодняшний день уровень воды в Верхнем Услоне находится на отметке в 50,46 м, за сутки он повысился на 10 см. Однако эта отметка ниже аналогичной даты прошлого года на 1 м 12 см и на 1 м 1 см ниже многолетних значений на эту дату», – сказал он.

В этом году за счет дефицита осадков по всему Волжско-Камскому каскаду водохранилищ происходит постепенное снижение уровней воды, которое продолжится. Если попуски в дальнейшем будут увеличены, то, следовательно, уровни воды в Татарстане понизятся еще больше.

«Анализируя многолетние значения, осенью и зимой вода из водохранилища уходит, электроэнергия вырабатывается, осуществляются попуски в низовье, боковой приток с малых рек в это время минимальный. Естественно, что ближе к весне отметки будут минимальными. Наполнение водохранилища зависит от количества накопленного снега и характера половодья по всему каскаду», – подчеркнул Соколов.

Спикер добавил, что ничего критичного сейчас на Волге не происходит.

«Обстановка успокоится, когда встанет лед, когда народ из своих окон перестанет замечать пустые заливы, острова, которые появились в устьевом участке реки Казанки. Каждый год так бывает, просто в этом году это стало ощутимо на месяц-полтора раньше, чем обычно. А весной опять все будут переживать из-за подтопленных садовых участков», – отметил эксперт Гидромета РТ.

На Нижней Волге уровни воды в створе Астрахани упали более чем на 60 см, что на 20-25 см ниже уровня самого маловодного 2010 года Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Нижняя Волга просит воды

Обмеление Волги отмечается на всех участках, рекордных значений этот процесс достиг в середине октября в Астраханской области. Согласно данным Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, в этом году на Нижней Волге уровни воды в створе Астрахани упали более чем на 60 см, что на 20-25 см ниже уровня самого маловодного 2010 года.

По словам специалистов института, в результате обмеления прогнозируется нарушение водоснабжения 13 населенных пунктов, где проживает более 10 тыс. человек. Кроме того, вероятна остановка паромных переправ, снижение промысловых запасов рыбы в результате затруднения судоходства, а также заморные явления в зимний период.

По данным Росгидромета, ситуация остается напряженной. Количество осадков в первой декаде октября не достигло и 10% от нормы. Наиболее вероятная величина притока в водохранилища Волжско-Камского каскада в октябре составит 11,5 куб. км при норме в 14,9 куб. км. Минимальным значением за последние 10 лет отметился 2010 год, тогда приток составил 8,7 куб. км.

Готовность водохозяйственного комплекса Нижней Волги к зиме обсудили на днях в Росводресурсах. Специалисты ведомства отметили, что на Волжско-Камском каскаде продолжается сработка водохранилищ для гарантированного обеспечения судоходства на Средней и Нижней Волге.

«Тот объем воды, которым мы располагаем сейчас, удалось накопить за период весеннего половодья. В естественных условиях, без наличия каскада, природный сток был бы вдвое меньше», – сообщил на совещании ведущий инженер Института водных проблем РАН Сергей Беднарук.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Климат действительно меняется, и на водных ресурсах это сказывается в первую очередь»

Согласно данным Росводресурсов, «говорить об увеличении сбросных расходов не представляется возможным». На сегодняшний день сработка каскада происходит с отдачей, превышающей по интенсивности характерную для текущего периода. При этом участники совещания отметили, что последующее проектное снижение сбросных расходов может оказаться критическим.

«Каждый раз, когда ситуация по водоснабжению населения близка к критической, мы выходим из положения путем повышения сбросов и говорим Волгоградской области о необходимости проведения работ. Ничего не меняется, и этот год не исключение. Водозаборы, проходные каналы, ковши – все это регулярно необходимо содержать в проектных параметрах. Водозаборная инфраструктура требует соответствующей работы коммунальных служб. Если она не велась – ее надо организовать и придать ей соответствующий импульс», – заявил замруководителя Росводресурсов Вадим Никаноров.

С учетом прогнозов и складывающейся водохозяйственной обстановки на Нижней Волге режим работы Волгоградского гидроузла сохраняется с расходом 4700±100 кубометров в секунду.

«До первых чисел ноября пока идем в тех же значениях», – пояснила «Татар-информу» пресс-секретарь Федерального агентства водных ресурсов Виорика Заяц.

Согласно данным пресс-службы, основная причина маловодья, которое сложилось в бассейне Волги, заключается в крайне низкой естественной приточности в третьем и четвертом кварталах 2021 года. Это связано с количеством осадков и сезонными температурами.

Основная причина маловодья, которое сложилось в бассейне Волги, заключается в крайне низкой естественной приточности Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Весной водохранилища были наполнены до максимума, к началу периода расходования запасы каскада составляли 99%. Вегетационный период был пройден уверенно: водой были обеспечены все отрасли: ЖКХ, сельское и рыбное хозяйство, транспорт, энергетика. В период отдачи приточность составляла 30-40% от нормы. Исключительно за счет накопленного в весеннее половодье ресурса сейчас есть возможность удовлетворения потребностей отраслей. В естественных условиях, без наличия каскада, природный сток был бы вдвое меньше», – отметили в пресс-службе Росводресурсов.

Регионам Нижней Волги рекомендовано адаптироваться к существующим гидрологическим особенностям территорий с учетом проектной отдачи каскада. Тогда каскад сможет функционировать на запроектированных пониженных отметках безболезненно для населения.

«Впереди зима, и предсказать точно, какой она будет по снежности, температуре, метеорологам достаточно сложно. Соответственно энергокомплекс должен иметь ресурс на случай сильных холодов. Впереди и весенние процессы, важные для сельского хозяйства Поволжья. Климат действительно меняется, и на водных ресурсах это сказывается в первую очередь, амплитуда колебаний становится шире», – пояснили в Росводресурсах.

На обмеление Волги и Казанки жители столицы Татарстана обратили внимание еще в августе, в сентябре оно усилилось Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Экологи предлагают спасать Казанку от обмеления регулируемой дамбой

Однако вернемся к Татарстану, где местные жители и экологи уже наблюдают негативные последствия обмеления рек. Путь решения проблемы маловодья на Казанке в беседе с корреспондентом «Татар-информа» предложил руководитель секции реинтродукции редких видов растений, зампредседателя Республиканского отделения ВООП, председатель Татарстанского отделения «Социально-экологического союза», завлабораторией КНИТУ Сергей Мухачев. Он считает, что для этого нужно создать регулируемую дамбу в Кировском районе Казани, под мостом.

«Обмеление Казанки очень плохо влияет на редкие виды насекомых и растений. Популяция плавающей сальвинии по большей части погибла, погибло большое число моллюсков, придонная фауна, были заморы рыб, погиб целый ряд водных насекомых. Мы это сами видели. Идем под поселком Торфяным, а под ногами хрустит, все в раковинах погибших моллюсков. Такое было и раньше, когда вода уходила», – сказал он.

На обмеление Волги и Казанки жители столицы Татарстана обратили внимание еще в августе, в сентябре оно усилилось. У «Чаши» открылись многочисленные песчаные отмели, а искатели приключений этой осенью прогуливаются по обмелевшему дну рек. Все это серьезно сказалось на водных обитателях.

Искатели приключений этой осенью прогуливаются по обмелевшему дну рек Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В числе пострадавших от засухи на Казанке насекомых и растений Мухачев назвал большого водолюба черного – одного из крупнейших водных жуков, водяного скорпиона, а также прибрежные заросли сибирского ириса, болотный ирис и ужовник. Эколог пояснил, что решить проблему в дальнейшем возможно благодаря созданию регулируемой дамбы в Кировском районе Казани. Это нужно сделать для того, чтобы уровень воды на Казанке не зависел от попусков на Куйбышевском водохранилище.

«Мы это предлагали городу давным-давно, когда-то нас даже поддержали в Минэкологии РТ, но до сих пор вопрос стоит. Чтобы сохранить нормальную экологическую обстановку на Казанке, у нас должен стоять шлюз под мостом у Кировской дамбы. Вода упала, а здесь мы ее поддерживаем. В период половодья избыток воды будет вливаться в Волгу», – отметил собеседник.

Эксперт КНИТУ добавил, что этот проект «не дешевый, но не безумный». При этом эксперт отметил, что давно не общался по данному вопросу с сотрудниками Минэкологии РТ, поскольку в связи с открытием в этом году питомника редких видов растений чаще сотрудничает с Госкомитетом РТ по биоресурсам. Он считает, что данный вопрос нужно решать на государственном уровне.

«Должно быть принято решение на уровне Правительства, ведь Казанка – серьезный объект. Однако необходимо провести предварительно экологическую экспертизу и решить множество технических вопросов с участием гидрологов и других специалистов», – подчеркнул он.

Необходимо провести экологическую экспертизу и решить множество технических вопросов с участием гидрологов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Сергей Мухачев посетовал на то, что у казанских экологов-активистов нет знакомых специалистов, которые бы провели предварительную гидрологическую экспертизу. Ведь далеко не все эксперты готовы работать безвозмездно, на общественных началах.

«Рассчитываем, что маловодье нанесет минимальный ущерб рыбным запасам»

По данным Госкомитета РТ по биоресурсам, резкие скачки уровня воды могут оказать негативное влияние на рыбу. Из-за недостатка воды речные обитатели могут оказаться в так называемых запрудах – мелководьях. В зимний период на таких участках не остается кислорода, и весной наблюдается массовый замор рыбы.

Резкие скачки уровня воды могут оказать негативное влияние на рыбу Фото: eco.tatarstan.ru

«Сработка водохранилища в текущем году планомерная, без больших колебаний, соответственно мы рассчитываем, что сегодняшнее маловодье нанесет минимальный ущерб рыбным запасам», – отметила начальник отдела водных биологических ресурсов Госкомитета Ирина Герасимова.

Специалист сообщила, что зарыбление водоемов на сегодняшний день на территории Татарстана завершено. Кроме того, в регионе предпринимаются все возможные меры, чтобы не допустить ситуации с массовыми заморами рыбы в предстоящий зимний период.

«К зиме мы готовимся заранее. Со всех муниципальных территорий собирается информация о проблемных участках на акваториях, где необходимы превентивные мероприятия. Это бурение лунок и майн, кислородная подкачка и пр. Учитывая, что таких участков много, мы каждый год призываем граждан нам помочь. В прошлом году благодаря активному участию общественности на водоемах пробурено более 4 тысяч лунок и майн. Участниками акции стали 860 человек», – отметила спикер.

Герасимова также пояснила, что об уровне воды в весенний период говорить пока рано. Все покажет предстоящая зима и количество осадков. По ее словам, в нерестовый период также самое главное – отсутствие резких колебаний. Для более благополучного нереста всех видов рыб в Татарстане ежегодно проводятся мероприятия по установке искусственных нерестилищ. Так, в прошлом году с участием добровольцев были установлены нерестилища на протяжении 24 км в ходе традиционной акции «Рыбе – Быть! (Балык – Булсын!)».

Для более благополучного нереста всех видов рыб в Татарстане ежегодно проводятся мероприятия по установке искусственных нерестилищ Фото: ИА «Татар-информ»

«В заключение хотелось бы ответить на многочисленные вопросы: «А есть ли рыба?» Да, в условиях маловодья ее сложнее добыть, сложнее спустить технику на воду, но если промониторить социальные сети, то мы можем увидеть, как активно выставляются фотографии рыболовов-любителей с трофейной рыбой. Значит, ситуация не так критична, как ее накручивают», – подчеркнула Герасимова.

«Пока угрозы судоходству и водозаборным сооружениям нет»

Как сообщил ИА «Татар-информ» главный госинспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов, в период межсезонья на водных объектах повышаются риски происшествий с маломерными судами.

В сентябре было зафиксировано четыре случая посадки на мель на реке Волге Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Уровни воды в Волжско-Камском бассейне контролируются. Всегда перед ледоставом происходило зимнее опорожнение водоемов. В период зимы водоемы наполняются снегом, весной приходится сбрасывать воды. Пока угрозы судоходству и водозаборным сооружениям нет. Если будет такая угроза, естественно, МЧС РТ поднимет вопрос об установлении нормальных уровней. 50,5 метра – средний, достаточно хороший уровень», – сказал он.

По данным МЧС РТ, в сентябре было зафиксировано четыре случая посадки на мель на реке Волге, из них по одному случаю – в Кировском районе Казани и в Зеленодольском районе, а также два случая в Спасском районе Татарстана. Связано это не только с понижением уровня воды на Волге, но и с невнимательностью следующих транзитом через республику и не знакомых с особенностями акватории судоводителей из других регионов страны. Аналогичные происшествия зафиксированы и в октябре. Буквально на днях – 19 октября на Волге в Казани на мель села лодка с тремя пассажирами на борту. Происшествие случилось напротив Храма всех религий в 10 метрах от берега. На борту судна находились три человека. Прибывшие на место сотрудники ГИМС помогли снять лодку с мели.

В Минэкологии РТ заверили, что до завершения навигации на Куйбышевском водохранилище уровень воды не понизится ниже минимальной навигационной отметки. Речная навигация в Татарстане завершится уже через месяц – 20 ноября.