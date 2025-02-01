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Общество 1 февраля 2025 20:26

Судмедэксперты в Русском Поречном едва сдерживают слезы — военкор Коц

Судмедэксперты, работающие на месте убийства вооруженными силами Украины жителей Русского Поречного Курской области, едва сдерживают слёзы. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

«Судмедэксперта, который едва сдерживает слёзы, я вижу, пожалуй, впервые за четверть века в журналистике», — написал Коц.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские военнослужащие попытались уничтожить улики, указывающие на их причастность к массовому убийству в Русском Поречном.

Согласно данным Следственного комитета России, в прошлом году украинские боевики в Русском Поречном замучили и убили 22 человека.

#Курская область
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