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Судимым за педофилию в России запретили посещать школы и детские площадки
Судимым за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних будет запрещено посещать территории образовательных организаций и детских площадок. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Теперь в отношении поднадзорных лиц с непогашенной или неснятой судимостью за преступление против половой неприкосновенности и половой свободы ребенка вводится запрет на посещение территорий детских образовательных, медицинских, культурных, санаторно-курортных и физкультурно-спортивных организаций.
Кроме того, таким гражданам запрещается посещать детские игровые и спортивные площадки. Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда поднадзорное лицо, являясь родителем ребенка, сопровождает его, в том числи и для представления его интересов.
Законопроект был принят Государственной Думой 26 марта и одобрен Советом Федерации 3 апреля. Документ вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
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