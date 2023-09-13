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Судимого 14 раз вора-рецидивиста из Татарстана поймали в Москве
В Москве полицейские задержали подозреваемого в краже 52-летнего жителя Татарстана. Об этом сообщает информационный интернет-портал «МВД МЕДИА».
Как выяснилось, мужчина, который 14 раз был судим за различные имущественные преступления и провел в местах лишения свободы 28 лет, вновь попал в поле зрения сотрудников полиции. В ночное время, находясь в зале ожидания Ленинградского вокзала, он увидел задремавшего пассажира и украл у него сумку. В ней находились документы, в том числе паспорт, зарядные устройства, наушники и другие гаджеты, а также несколько банковских карт.
Потерпевший проснулся и обнаружил пропажу, после чего обратился за помощью к транспортным полицейским.
Сотрудники ППС по горячим следам задержали подозреваемого в краже и доставили его в дежурную часть. В содеянном вор сознался.
В отношении татарстанца возбуждено уголовное дело, похищенное изъято.
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