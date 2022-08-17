«Судьи злопамятные»: агент Сафонов назвал причины слабого старта «Рубина» в Первой лиге

Известный футбольный агент Алексей Сафонов в интервью «Татар-информу» назвал причины неудачного старта казанского «Рубина» в чемпионате Первой лиги.

После пяти туров команда Леонида Слуцкого занимает четвертое место в таблице Первой лиги, а победа над «Кубанью» (3:0) стала лишь второй в чемпионате.

«Ребята в "Рубине" собрались опытные. Играть умеют. Но Первая лига своеобразная. Там нужны ребята молодые, готовые таскать рояль, а не играть на нем. То есть, более силовые и молодые футболисты. А "Рубин" еще почти ездил в дальние выезды. В Хабаровск, еще куда-то.

"Кубань" обыграли. Если сейчас 6 очков в двух матчах возьмут, то все будет нормально. А вот если еще потеряют очки, то могут попасть в не очень хорошую ситуацию. И мне кажется, некоторые плоды "Рубин" до сих пор пожинает из-за поведения Слуцкого. Судьи, они такие, злопамятные», — заявил Сафонов нашему корреспонденту.

Следующий матч команда Леонида Слуцкого проведет 21 августа в Ульяновске против местной «Волги».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Алексеем Сафоновым.