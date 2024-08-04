Судьи WT: Соревнования по плаванию на открытой воде не будут проходить в Сене

Судьи World Triathlon Алексей Калинин и Александр Кочетков усомнились в том, что олимпийский турнир по плаванию на открытой воде могут организовать на Сене.

Как они написали в своем Telegram-канале, сейчас ждут вынесения решения по поводу даты: соревнования могут провести или 5-го, или 6-го августа. Причем при переносе на 6-е число старт состоится в любом случае в формате триатлона или дуатлона.

«По нашему мнению, соревнования по плаванию на открытой воде уже точно не будут проходить в Сене», — пишут судьи.

Женский заплыв на 10 км должен пройти 8 августа, мужской — 9-го августа.

До этого организаторы вынуждены были отменить тренировку триатлонистов. Причина - загрязнение реки, которое произошло в результате сильного дождя в Париже. Но соревнования по триатлону среди мужчин и женщин все же провели 31 июля. Некоторым участникам стало нехорошо во время заплыва или сразу после окончания соревнования, было много жалоб по поводу качества воды.

Смешанная триатлонная эстафета должна пройти 5 августа.

Сену закрыли для купания еще в 1923-м. Купаться там запретили из-за высокого содержания кишечной палочки и прочих бактерий. В преддверии Олимпиады воду чистили, обновили много очистных сооружений и водоотводов. На очистные мероприятия потратили около 1,4 млрд евро. По результат проведенных проб, специалисты решили, что в реке можно купаться.