Судьи допустили ошибку при оценке проката пары Тарасова/Морозов на чемпионате Европы

Казанская фигуристка Евгения Тарасова в паре с Владимиром Морозовым выиграла серебряные медали чемпионата Европы по фигурному катанию в парном разряде. По сумме двух выступлений в короткой и произвольной программе пара получила 236,43 балла.

При этом примечателен тот факт, что один из арбитров допустил ошибку при вводе данных и за чистый второй элемент на тройном подкруте указал оценку «-5», которая выставляется лишь при случае грубой ошибки. Однако, даже с учетом этого инцидента пара Тарасова/Морозов сумела занять второе место в первенстве.

Стоит отметить, что весь пьедестал заняли дуэты из России. Лучшими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а третье место у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.