Судейский заговор в Казани, камбэк Ткачева и первая пара Кубка Гагарина. Обзор недели КХЛ

Нынешняя неделя - предпоследняя в КХЛ перед стартом плей-офф и первые пары уже стали определяться. Например «Локомотива» и «Торпедо». Последние успели много наговорить, за что придется расплачиваться. Руководство «Трактора» намекает на судейский заговор, а Владимир Ткачев триумфально возвращается на лед. Подробности - обзоре «ТИ-Спорт»





Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Заплатит ли Артамонов за свои слова перед «Локомотивом»?

После матча между «Северсталью» и минским «Динамо» (5:4), который прошел в четверг, хоккейная общественность узнала первую пару на предстоящий Кубок Гагарина – 2025. В результате этой победы стало точно известно, кто займет первое, а кто восьмое место в таблице Западной конференции: «Локомотив» и «Торпедо» соответственно.

Любопытно, что в Нижнем Новгороде в связи с этим довольно противоречивые впечатления. Да, радость от выхода в плей-офф присутствует, что очень многие утверждают, что будут даже рады быстрому вылету «без шансов», чтобы наконец-то избавиться от засидевшегося на посту главного тренера Игоря Ларионова.

Теория, что «Торпедо» «сдулось» после ухода из тренерского штаба Андрея Козырева здесь самая популярная.

Но нейтральному болельщику будет интересно, пожалуй, другое. А именно что в этой серии, по сути, сойдутся два абсолютно противоположных стиля хоккея – лед «Локомотива» и пламя «Торпедо». Системные «железнодорожники» под руководством Игоря Никитина будут проверять скиллы дерзких и задорных молодых ларионовцев, которые славятся именно живым хоккеем. По крайней мере славились до нынешнего сезона.

Это противостояние становится интересным еще и через призму межличностных отношений. Та по ходу сезона уже в привычной дерзкой манере и с вызовом Никита Артамонов решил снова включить трэшток и выдал:

«Против «Локомотива» невозможно играть. Думаю, даже болельщики засыпают на трибунах», - заявил 19-летний торпедовец.

Напомним, в прошлом сезоне он также пытался унизить «Ак Барс», намекнув, что несмотря на обилие звезд в Казани, его команда была лучше.

«Мы лучше играем в хоккей, а с их исполнителями… Не хочу никого обижать. Хорошая команда», - размышлял хоккеист.

Есть подозрения, что подобная дерзость может дорого обойтись «Торпедо» уже в конце марта. Серия стартует в Ярославле, где 27 и 29 марта состоятся первые игры. В Нижнем Новгороде команды проведут матчи 31 марта и 2 апреля.

Фото: пресс-служба ХК «Торпедо»

Пламенное возвращение Владимира Ткачева

Главный и самый драматичный сюжет недели (а возможно и всего сезона) со счастливым концом раскрылся во вторник в Омске, где «Авангард» принимал «Торпедо».

Матч развивался совсем не по красивому и запланированному сценарию ко дню возвращения Владимира Ткачева, который получил разрыв ахилла еще перед стартом сезона и перенес две операции – в России Германии. После двух периодов омичи проигрывали 1:3.

Фото: hawk.ru

Но дальше началась магия. Команда Ги Буше по такому случаю включила всю свою мощь, сначала сравняв счет. А потом в лучших традициях драматизма на аванс-сцену триумфально вышел Ткачев. Именно он забил победный гол, показав виртуозный проход из своей зоны на большой скорости и, обыгравшись с Прохоркиным, отправил шайбу в ворота.

Ткачев вернулся, чтобы разрывать. И уж теперь то точно можно сказать: «Авангард» - главная сила в Восточной конференции, с которой справиться будет практически невозможно.

«Трактор» снова недоволен судейством. Журналисты намекают на заговор

Очередным судейским скандалом обернулась игра в Казани между местным «Ак Барсом» и «Трактором».

Уже по окончании игры дипломатичный Бенуа Гру не стал сваливать провал своей команды (6:2) ни на кого, кроме своей команды. Он лишь обратил внимание, что казанцы играли с большим желанием. А вот кого действительно понесло, так это руководство челябинского клуба.

Претензии примерно следующие: арбитры не заметили нарушение против Василия Глотова, после чего фиксировали фол Максима Шабанова. Остались недовольны и пятиминутным штрафом Логана Дэя. Так генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков разразился тирадой, что «Трактор» - постоянная жертва судейского корпуса КХЛ.

«Счёт сегодня по игре. «Ак Барс» победил заслуженно. Никогда публично не позволял себе говорить о работе судей, но сегодня стало понятно, что многие из них не соответствуют уровню игры в преддверии самых ответственных матчей плей-офф. ⠀

В последних трех встречах заметна одна тенденция: удаления дают нам, в аналогичных эпизодах у соперников судейский свисток молчит. С «Северсталью» у «Трактора» были три удаления за подбив клюшки, с «Ладой» в двух идентичных случаях в нашу сторону свисток промолчал.

Сегодня при счете 2:2 Ник Петан взял в руку шайбу, но в итоге выбросил ее обратно. Это не было замечено рефери, но за невероятно опасный колющий удар Логана Дэя дали штраф пять минут, хотя для острастки можно было ещё завести и административное дело о хулиганстве. Всё это обсуждалось уже не раз, но в программе «Судейская» (на ТВ) мы продолжаем слышать, что все отлично», — заявил Волков «Чемпионату».

Фото: ak-bars.ru

Вслед тут же пошел информационный накат. Так, например, тот же Михаил Зислис, которого сложно было поймать на положительных оценках «Ак Барса» и симпатиях к нему в прямых эфирах, выдал прямое обвинение, что в Казани существует некое «казанское судейство», и никто ничего с этим не делает. Подтвердить это прямыми доказательствами он, конечно же, не потрудился – и так сойдет.

Любопытно, что пока никакой реакции ни от «Ак Барса», ни от КХЛ не поступало. Очевидно, что это была массированная информационная атака. Как будут отвечать лига и казанский клуб?

Фото на анонсе материала: hawk.ru