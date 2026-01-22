Судейский скандал, гол в стиле Ван Бастена: чем запомнился первый матч Артиги в «Рубине»

«Рубин» провел первый контрольный товарищеский матч под руководством Франка Артиги. Со счетом 3:1 казанцы одержали победу над сербским «ИМТ». Первые впечатления от системы игры команды при испанском тренере – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

Первый матч Франка Артиги на посту главного тренера «Рубина»

Первый матч «Рубина» под руководством Франка Артиги был полон интересных интриг. В какой футбол будут играть казанцы с испанским специалистом, какой стартовый состав выйдет на игру с сербами, какую схему предложит тренерский штаб. Во главе с Рашидом Рахимовым «Рубин» был, как правило, лишен излишнего креатива, мало владел мячом, а упор делал на простоту и прагматичность атак.

В этом ключе футбол Артиги должен был стать как бы противоположностью стилю Рахимова. Об этом косвенно говорил и президент «Рубина» Марат Сафиуллин, когда представлял тренера команде. Да и Франк Артига в последнем интервью также подчеркнул, что ему очень важен контроль мяча, и, по его мнению, казанцам нужно добавлять в этом компоненте игры.

Однако первый парадокс случился сразу, как пресс-служба «Рубина» опубликовала стартовый состав на матч. Все те же три центральных защитника (Нижегородов, Вуячич, Тесленко), те же «рахимовские» латерали (только у Артиги встречу начали Кузнецов и Арройо) и хорошо знакомый центр поля (Йочич, Кузяев, Апшацев). В нападении расположились Дардан Шабанхаджай и Даниил Моторин. Почему не играл Даку? Как сообщил Франк Артига по окончании встречи с «ИМТ», албанский нападающий отсутствовал в игре из-за повреждения. Помимо Даку в матче также не участвовали Иву и Безруков. Судя по всему, причины у них аналогичные.

Что изменилось в игре «Рубина» Артиги?

Если резюмировать футбол «Рубина» под руководством Франка Артиги в первом тайме, то он получился не слишком содержательным. Казанцам не удавалось доминировать над скромным сербским коллективом, чувствовалось, что футболисты находятся головой будто бы еще в отпускном состоянии.

Хотя некоторые изменения в глаза, конечно, бросились. «Рубин» стал выходить из обороны в атаку через пасы низом, то, что очень редко случалось при Рашиде Рахимове. Понятно, что, когда вернется в строй Даку, опция длинных забросов от центральных защитников никуда не денется. С неплохим пасом в «Рубине» Нижегородов, Вуячич. Тем не менее, выход через низ дает казанцам вариативности, делает их более непредсказуемыми.

Безусловно, по мере прохождения сборов «Рубин» будет стараться улучшать свои переходные фазы атак. Но даже то, что было продемонстрировано вчера в матче с «ИМТ», вселяет определенный оптимизм.

Скандальный пенальти Нижегородова и дипломатические способности Дзюбы

Первого гола во встрече пришлось ждать чуть более получаса. Но каким скандальным он получился. На 34-й минуте при подаче углового «Рубина» арбитр матча зафиксировал фол в штрафной «ИМТ» на Игоре Вуячиче. Решение судьи вызвало большие споры как среди игроков сербской команды на поле, так и за его пределами на бровке.

Многочисленные повторы эпизода наглядно показывали, что футболист «ИМТ» буквально чуть-чуть придержал Вуячича. В тенденциях современного футбола – это обычная борьба, никак не нарушение правил.

Когда стало понятно, что пенальти отменен не будет, к мячу подошел защитник «Рубина» Константин Нижегородов. Рядом с ним стоял Даниил Кузнецов, видимо, тоже желавший исполнить одиннадцатиметровый. Но по итогу решением Франка Артиги все-таки бил Нижегородов.

Уверенным ударом в верхний правый угол ворот защитник «Рубина» открыл счет в матче. Вратарь «ИМТ» демонстративно не стал отбивать удар, ожидая скорее всего «фейр-плея» от Нижегородова. Но футболист казанцев получил с бровки от тренерского штаба четкое указание бить нормально.

Решение «Рубина» реализовать столь противоречивый пенальти настолько возмутило «ИМТ», что сербская команда была готова уйти с поля и не продолжать матч. На поле возникли стычки между несколькими игроками, появились даже руководители команд. В частности, телекамеры встречи зафиксировали спортивного директора «Рубина» Константина Дзюбу, который старательно уговаривал представителей «ИМТ» не устраивать саботаж матча.

После непродолжительного конфликта встреча все же продолжилась. Первый тайм матча завершился точным ударом с лета Далера Кузяева, забившим второй гол «Рубина». После прострела Йочича, мяч от защитника «ИМТ» удачно отскочил к Кузяеву. Опытный полузащитник казанцев, наконец, показал то мастерство, ради которого его брали в «Рубин» осенью 2025 года.

Васильев «включил» Ван Бастена, а Артига остался доволен игрой «Рубина»

Во втором тайме состав казанцев состоял преимущественно из резервистов. Хотя были на поле и те, кто стабильно играл ранее при Рахимове в стартовом составе. Это Илья Рожков и Дмитрий Кабутов. Отдельное внимание было, безусловно, уделено молодежи «Рубина» – Энри Мукбе и Никите Васильеву. Ведь Франка Артигу пригласили в столицу Татарстана не только для построения более презентабельного для болельщиков футбола, но и в том числе для развития местных талантливых воспитанников.

Мукба результативными действиями в матче с «ИМТ» не отметился, а вот Васильев без гола с поля не ушел. Во втором тайме полузащитник «Рубина» после паса Ломовицкого с правого фланга классно пробил в ближнюю «девять», и получился этакий гол в стиле Ван Бастена. Правда легендарный голландец, в свое время, с острого угла попал в дальнюю девятку.

Стараний футболистов «ИМТ» хватило лишь на один мяч престижа в концовке встречи. Вероятно, негативные эмоции от пенальти все-таки не отпустили команду во втором тайме.

Как бы то ни было, «Рубин» добыл первую, пусть и не официальную, победу при Франке Артиге. После матча испанский специалист остался доволен работой своих подопечных.

«Я рад, что команда победила в первом матче при новом тренере. Надеюсь, это придаст уверенности. Но самое важное, что команда сыграла хорошо. С хорошим настроем, с высокой интенсивностью. Мы играли против команды, которая играла агрессивно с первых минут. Действительно, в первые 15-20 минут интенсивность соперника нас удивила. Но после этого мы заиграли лучше. И в будущем, я уверен, мы будем играть лучше, чем сегодня.

Мне очень нравится зимнее межсезонье в России, потому что у тебя много времени на работу, на подготовку команды. Когда ты приходишь в новую команду, ты знакомишься с игроками. Разные вещи – смотреть на игроков по видео и работать с ними лично в команде. Я очень счастлив, что команда с первого дня так тепло меня приняла. В команде хорошая атмосфера и профессиональное отношение футболистов. Я уверен, что мы порадуем наших болельщиков», – резюмировал Артига в беседе с пресс-службой «Рубина».