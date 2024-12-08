Судейские решения и мощь легионеров Уфы. Почему «Ак Барс» проиграл в «Зеленом дерби»

«Зеленые дерби» всегда славились паритетом сил между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым», однако в последнее время Уфа серьезно перевешивает на этих весах. В прошлом сезоне казанцам удалось взять лишь два матча их шести. В этом Уфа выиграла уже в двух. «ТИ-Спорт» разбирается в причинах очередного поражения.





Судейские решения стали судьбоносными во втором "зеленом дерби" сезона

Фото: ak-bars.ru

Очень странное судейство, решившее исход матча

Что это было? Главный вопрос, который возник по итогам матча по отношению к работе судейской бригады во главе с Виктором Гашиловым. Что самое интересное, вопросы остались у обеих сторон этого дерби.

Первые претензии к арбитрам стали возникать, когда уфимцы принялись терроризировать Амира Мифтахова. Сначала Саша Хмелевски едва не повредил ему левую руку, но две минуты не получил. Зато в штраф-бокс отправился Никита Дыняк, который заступился за голкипера. Позже Нейтан Тодд ехал прямо на вратаря, намеренно остановившись перед носом Мифтахова и засыпав ему каску льдом.

В третьем периоде судьи по непонятной причине отменили удаление за высоко поднятую клюшку Артема Горшкова. А уже парой минут позже за какой-то натянутый эпизод с обычной борьбой у борта выдали две минуты Илье Сафонову. Если его попытка сыграть клюшкой, по мнению рефери – высоко поднятая, то удар по визору снарядом, поднятым к потолку, видимо нет.

А за пять минут до конца основного времени Семенов в совершенно обычном игровом эпизоде догонял Хафизуллина по борту и выбивал у того клюшкой шайбу. Если там и был контакт, то абсолютно игровой. В конце концов, не баскетбол, где каждое прикосновение должно караться.

Справедливости ради, уфимская сторона может указать на эпизод с шайбой Ника Петана. На послематчевой пресс-конференции уфимские журналисты не без сарказма задавали вопрос Виктору Козлову: «Шелдон упал не по своей воле, он хорошо умеет стоять на коньках, вам так не показалось»? Наставник «Салавата Юлаева», как мог, выбирал выражения, чтобы не попасть под известный штраф, но согласился, что после пересмотра эпизода тоже так подумал. «Но, еще раз повторюсь, это игра, здесь каждый ошибается, может, что-то не заметили где-то…».

Остается только гадать, остался ли бы таким миролюбивым главный тренер Уфы, завершись матч с другим исходом. Но совершенно точно можно сказать, что судейство не осталось незамеченным, что говорит о его низком качестве. И уж точно внесло свой вклад в итоговый результат.

Фото: ak-bars.ru

Мифтахов спасал, как мог, но команда не помогла. Может, пора делать Амира первым?

В целом наполнение игры «Ак Барса» в этом матче назвать провальным никак нельзя. Команда Анвара Гатиятулина неплохо оборонялась и периодически опасно накатывала на ворота Самонова, старалась много бросать, вынуждая уфимцев ложиться под шайбу. В итоге по статистике казанцы больше бросали (73 против 61), больше владели, но послевкусие такое, будто именно «Салават Юлаев» доминировал в этом матче.

Даже с учетом равенства бросков в створ в основное время (по 33), по-настоящему опасных эпизодов значительно больше было именно у Уфы. Что вылилось в огромный объем работы для Амира Мифтахова.

Можно ли сказать, что вратарь виноват в итоговом поражении? Однозначно нет. Как раз наоборот, не войди так уверенно в игру Мифтахов, счет к середине матча мог быть как минимум 3:0 в пользу «Салавата».

Амир спасал в сложнейшей ситуации, когда играл щитком на добивании от Набиева. Подчищал за ошибками Никиты Евсеева, а в какой-то момент с середины встречи игра пошла в одни ворота – казанские – и Амир каждый раз уверенно играл на выходе из ворот.

Фото: ak-bars.ru

Именно благодаря тому, что он выстоял в таком ежеминутном прессинге, казанцы сумели-таки отыграться.

Неудивительно, что уфимцы стали играть против Амира жестко, а Хмелевски едва его не травмировал. В итоге эпизод завершился пропущенной казанцами шайбой из-за удаления Дыняка, заступившегося за вратаря. Виктор Козлов понял, куда нужно давить, чтобы дожимать «Ак Барса», и это сработало.

При этом нужно отметить, что полевые не слишком-то помогали своему голкиперу. Всего 8 блокированных от «Ак Барса» - хороший показатель, как команда «помогала» вратарю. На форе 21 блокированных от «Салавата Юлаева» эта цифра выглядит как издевательство.

Сегодня на фоне проваливающегося Тимура Билялова его сменщик явно выглядит предпочтительнее. Будет очень странно, если даже после таких разных по уровню выступлений Тимура и Амира, тренерский штаб оставит Билялова основным вратарем.

Возможно, последнему стоит дать еще отдохнуть, а в ближайших матчах задействовать пару Мифтахов – Арефьев?

Легионеры «Салавата» > легионеры «Ак Барса»?

Если отбросить все странности сегодняшней игры со стороны судейской бригады, то ее исход в итоге свелся к двум факторам: качество игры вратаря и мастерство легионеров.

Победная шайба в исполнении Джошуа Ливо с передачи Хмелевски – наглядный срез работы клубов на иностранном рынке.

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Биширов частенько подвергается серьезной обструкции в Уфе из-за некоторых аспектов своей работы, но если изучить нынешний трансферный период, то надо признать – функционер провел мощнейшую работу по воссозданию в столице Башкортостана лучшей легионерской бригады.

В Уфе любят ностальгировать по временам, когда там действовала скандинавская бригада во главе с Теему Хартикайненом и Сакари Манниненом. Но если посмотреть на нынешних иностранцев Уфы, то они как минимум не хуже тех легионеров из «десятых». А скорее даже лучше. Хмелевски и Ливо и так были сильнейшими на Востоке наравне с иностранцами «Авангарда». Однако с приездом Нейтана Тодда и Шелдона Рэмпала иностранный легион «Салавата Юлаева» можно без вариантов называть сильнейшим не только в конференции, но и во всей Континентальной лиге.

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Насколько ставка на одно звено эффективна, учитывая историю весны 2022 года, – вопрос другой. Важно, как и кого сумел привезти в лигу Баширов, пока остальные лишь разводили руками.

Да, казанские легионеры сегодня тоже показали себя с отличной стороны. Петан положил отличную шайбу из круга. Канадец приходит в себя и начинает забрасывать в важных матчах, а не только со второстепенным командами. Отлично для Яшкина создал гол Митчелл Миллер, прокатившись по борту из своей зоны.

Но, положа руку на сердце, может кто-то утверждать, что легионеры «Ак Барса» так же эффективны, как уфимские?

Чтобы не быть голословными, приведем простые цифры. В нынешнем сезоне у Ливо уже 32 очка (17+15) в 29 матчах, у Хмелевски – 27 (15+12) очков в 33 матчах.У Тодда 27 (10+17) в 33 играх. У Рэмпала – 30 (13+17) баллов в 33 матчах.

В «Ак Барсе» же нечто сопоставимое показывает только Петан с 21 (6+15) очками в 22 матчах. И Дмитрий Яшкин (если уж считать его легионером) с 24 (14+10) баллами в 32 играх. На этом серьезные достижения иностранцев «Ак Барса» заканчиваются.

Да, очевидно, что команда Анвара Гатиятулина старается действовать более равномерно – давая проявить себя не только иностранцам. Это разный подход к распределению ролей. Однако, здесь пока не все так гладко. Сравнимые цифры с легионерами Уфы в «Ак Барсе» показывает разве что Артем Галимов с его 28 очками в 32 играх сезона.

Впрочем, по весне посмотрим, чья ставка окажется более эффективной. Пока что в очных противостояниях по сезону «Салават Юлаев» предпочтительнее.

Фото на анонсе материала: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»