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Судебные приставы РТ изъяли почти 800 машин у должников по налогам
У должников по налогам из Татарстана изъяли 800 автомобилей. Об этом в Кабинете Министров РТ во время брифинга на тему: «О нововведениях в работе судебных приставов Республики Татарстан» рассказал руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по РТ главный судебный пристав РТ Анвар Закиров.
«Только по налоговым долгам мы изъяли порядка 800 автомобилей в рамках рейдов, которые мы проводим вместе с сотрудниками ГИБДД. Изъятий машин достаточно много, каждую неделю мы арестовываем порядка 15-20 транспортных средств», – рассказал Закиров.
Он также отметил, что вместе с сотрудниками ГИБДД приставы проводят рейды на дорогах с применением комплекса «Дорожный пристав», который считывает номера машин в общем потоке движения и быстро вычисляет владельца автомобиля с долгами. Неплательщику предлагают оплатить долги на месте или арестовывают его машину.
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