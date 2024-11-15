Судебный пристав в Татарстане получила условный срок за взятки

В Татарстане судебный пристав получила условный срок за взятки более чем на 150 тысяч рублей.

На протяжении двух лет женщина получала взятки за незаконное окончание исполнительных производств и отмене назначенных по ним наказаний.

За незаконное окончание 16 исполнительных производств женщина получила от местной жительницы взятку на сумму сто тысяч рублей.

Всего пристав незаконно окончила 35 производств, получив от граждан взятки на сумму 163 тысячи рублей. Женщине дали четыре года условно.